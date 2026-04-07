Directorul Direcției Serviciilor Agricole din Chlef, Mehdi Kouadria, a anunțat mobilizarea a 20 de medici veterinari pentru a supraveghea descărcarea și controlul sanitar al animalelor. „Aceste ovine au fost verificate cu atenție și sunt în stare bună de sănătate. Ele vor fi transferate în zona de carantină din El-Hebair pentru o perioadă de șapte zile, înainte de a fi distribuite”, a declarat inspectorul veterinar Amine Naas Arraba. El a adăugat că portul Ténès urmează să primească și alte transporturi de oi în zilele următoare, pentru a face față cererii din regiune și din provinciile învecinate.

Operațiunea de import face parte dintr-un proiect extins, inițiat de președintele Abdelmadjid Tebboune, pentru a aduce un milion de oi destinate sacrificiului de Eid al-Adha. Potrivit Radio Algerie, până acum au sosit și alte transporturi semnificative: 12.350 de oi din Spania au ajuns recent în portul Alger, iar două nave au descărcat în portul Oran un total de 17.250 de oi din România. Oficiul Regional de Carne de Vest (ORVO), o filială a companiei de stat ALVIAR, a coordonat aceste operațiuni, asigurând resursele logistice și veterinare necesare.

Pentru a facilita transportul și distribuția, autoritățile au mobilizat o flotă extinsă de camioane, fiecare cu o capacitate de până la 120 de oi. De asemenea, s-au amenajat incinte speciale pentru carantină în Oran, unde animalele sunt evaluate timp de 20-30 de zile înainte de a fi puse în vânzare. „Transportul reprezintă o provocare majoră, iar succesul operațiunii depinde de disponibilitatea unor mijloace de transport adecvate”, a explicat Mustapha Benaoui, expert agricol și fost oficial al Ministerului Agriculturii.

În același timp, Benaoui a subliniat că nevoile naționale pentru Eid al-Adha depășesc cu mult cifra propusă de un milion de capete. „Estimăm că cererea reală este între 3,5 și 4 milioane de capete, în timp ce efectivul național de animale este de aproximativ 18 milioane, dar doar o parte dintre acestea sunt apte pentru sacrificare”, a explicat expertul.

Prețul unui miel importat a fost plafonat la 50.000 de dinari algerieni, aproximativ 325 de euro, o măsură menită să asigure accesibilitatea pentru cetățeni.

Eid al-Adha sau Aid Al-Adha (Sărbătoarea Sacrificiului) este una dintre cele mai importante sărbători musulmane, alături de Sărbătoarea Ruperii Postului. Sărbătoarea are loc anual în luna Dhu’l-Hijjah, ultima lună a calendarului islamic și durează patru zile. Ea reprezintă punctul culminant al festivităților legate de Hajj, marele pelerinaj anual organizat la Mecca, Arabia Saudită.

Sărbătoarea comemorează supunerea Profetului Ibrahim (Avraam) în fața lui Allah, prin sacrificarea fiul său, Ismael, iar în acest an începe în seara zilei de marți, 26 mai, și se încheie sâmbătă, 30 mai.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE