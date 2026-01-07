Gina Pistol, „cântăreață sub acoperire”. Soția lui Smiley recunoaște că are voce bună, prinde microfonul din zbor și cântă fără emoții. Dar stați, nu vă așteptați la un album. Muzica este pentru ea distracție pură, nu carieră, așa că nu are trac nici lângă artiști consacrați. Deși Smiley i-ar putea oricând produce un album, ea preferă validarea în fața publicului de acasă, unde fiica ei rămâne cel mai sincer jurat, iar soțul, singurul artist consacrat din familie.

Fiica Nicoletei Luciu apare rar în public, dar și când o face, se opresc privirile ca la defilare. Crescută departe de reflectoare, la doar 14 ani, Kim a crescut spectaculos și seamănă izbitor cu mama ei. Singura fată dintr-o familie cu patru copii, Kim este discretă, matură, dar și „șefa” casei când Nicoleta Luciu lipsește. Mama ei o îndrumă direct spre scenă, iar Kim învață cea importantă lecție: independența. Până atunci, ne face cu ochiul rar, dar spectaculos.

Fuego face lumină cu privire la starea lui civilă. La 49 de ani, artistul lămurește situația sentimentală: nu și-a „asumat” solitudinea, pentru că nu se simte singur nicio clipă. Are familie, prieteni, public și multă muzică în jur. De fapt, muzica e partenera lui de viață și prioritățile lui sunt clare: hit după hit, nu acte la primărie. Recunoaște că a mai și greșit, dar toate alegerile l-au adus în aceste echilibru perfect. Așa că Fuego rămâne burlac convins, însă prin muzică este „căsătorit” cu publicul de ani întregi.

Chef Richard Abou Zaki are stea Michelin, dar inima lui e tot la sarmale. Singurul chef cu stea Michelin din România rămâne fidel tradiției, chiar și când gătește la cel mai înalt nivel. Juratul de la „Chefi la cuțite” spune că oricât de sofisticată ar fi bucătăria din restaurantele sale, acasă nimic nu bate ciorba cu perișoare sau sarmalele mamei. Chef-ul insistă că fine dining-ul este pentru ocazii, iar tradiția este pentru suflet și trebuie dusă mai departe.

Regizorul Jesus del Cerro, român prin adopție și proprietate. A venit în România pentru proiecte de succes și a ajuns să spună „acasă”. Jesus del Cerro nu doar că a devenit cetățean român, dar și-a cumpărat și o casă la noi, semn că lucrurile sunt serioase. Regizorul mărturisește că nu a renunțat la rădăcinile și proiectele din Spania și că ambele țări fac parte din povestea lui. Așa că, bun venit acasă, Jesus. Sperăm să combini cu succes tapas-ul cu sărmăluțele cu mămăligă.

