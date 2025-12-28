Într-un dialog pe care l-a purtat cu Libertatea, Jesus del Cerro a dezvăluit cum s-a simți la filmări, dar și ce i-a plăcut cel mai mult când s-a aflat în Oradea, orașul în care are loc mare parte din acțiunea filmului „Crăciun cu Ramon”.

„Oradea este un oraș cu un farmec aparte, iar pentru un film de Crăciun nu cred că am fi putut găsi un loc mai potrivit. Arhitectura, atmosfera, lumina de iarnă, totul pare desprins dintr-o poveste! Iar oamenii de acolo au fost incredibili. Ne-au ajutat cu o generozitate și o deschidere rar întâlnite, făcând posibil ca filmul «Crăciun cu Ramon» să prindă viață exact așa cum ne-am dorit.

Îmi amintesc un moment care m-a făcut să zâmbesc: trebuia să cercetez galeriile subterane ale cetății din Oradea și, când am întrebat cât timp pot rămâne acolo, mi-au spus simplu: «Cât ai nevoie»! Apoi mi-au dat cheile cetății subterane și m-au lăsat să îmi fac treaba în tihnă. Un gest care a spus totul despre încrederea și sprijinul lor.

Pot doar să le mulțumesc din suflet oamenilor și orașului Oradea pentru că ne-au oferit decorul perfect pentru povestea «Crăciun cu Ramon», un oraș care chiar a devenit orașul Crăciunului.

Cred că cel mai plăcut moment a fost să filmăm finalul în piața din Oradea: îi aveam pe toți actorii, o locație superbă, peste 100 de figuranți, un târg de Crăciun minunat cu un brad uriaș și eram înconjurați de toată emoția acelui moment. A fost minunat și emoționant, dar acesta a fost și cel mai greu moment: trebuia să terminăm toate cadrele pentru a spune povestea, totul trebuia să arate perfect, iar timpul nostru era limitat. Au fost momente cu multă tensiune, noaptea se termina, erau minus 12 grade, actorii înghețau, dar până la urmă am reușit și ne-am descurcat foarte bine”, a spus celebrul regizor spaniol.

Întrebat dacă în prezent lucrează doar în România și a lăsat Spania pentru țara noastră, Jesus del Cerro a precizat că locuiește atât în țara în care s-a născut, cât și în România, și că are în continuare proiecte în ambele țări.

„Continui să colaborez și în Spania: în 2022 am regizat filmul «En otro lugar», iar anul viitor voi realiza un nou thriller. Acum am o casă în România și una la Madrid și mă bucur că pot lucra și trăi între două țări care fac deja parte din povestea mea”, a încheiat Jesus del Cerro dialogul cu Libertatea.

