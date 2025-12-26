Soția lui Smiley susține că pentru ea muzica înseamnă emoție, însă nu pune presiune și nici nu are ambiții care să o împingă spre scenă. Pentru ea, cântatul nu este vreo miză și niciun obiectiv profesional, ci un gest firesc, spontan, făcut din plăcere pură. De aceea nu are nici cel mai mic trac atunci când apare în fața unui public. „Nu am nicio problemă. Sunt inconștientă. Nu am nicio miză. Nu vreau să câștig premiul de cea mai bună cântăreață a anului sau ceva. Eu cânt că îmi vine să cânt. Eu dacă vreau să fluier, fluier. Nu am nicio emoție”, a declarat Gina Pistol pentru Libertatea.

De aceea, pentru că nu are nicio presiune, de cele mai multe ori Gina Pistol este sufletul petrecerii. Indiferent că merge la evenimente unde sunt toți colegii soțului ei, oameni importanți din industria muzicală românească și nu numai, prezentatoarea emisiunii „MasterChef România”, ia microfonul și cântă cot la cot cu artiști renumiți. „Mi s-a întâmplat să merg cu soțul meu la zile de naștere, printre artiști și eu când prin un microfon mă duc și cânt. Chiar dacă am în jurul meu numai artiști, numai cântăreți, producători, oameni din industrie. Eu nu am niciun stres, mă duc și cânt”, a mai completat Gina.

Pentru Gina Pistol cel mai important public este fiica ei

Nu vrea să facă o carieră din asta, nu se gândește la vreun album, deși soțul ei ar putea oricând să o ajute în acest sens, ci spune că pentru ea, cea mai bună validare vine din partea fiicei sale. „Lasă că îi cânt fiicei mele acasă, îl disper pe bărbatu-meu. Am cui să-i cânt eu. Nu e locul meu pe scenă la cântat. Sunt alții care o fac mai bine. Eu cânt acasă. În joacă cânt acasă, nu trebuie să scot vreun album”, a mai declarat Gina Pistol pentru Libertatea.

Gina Pistol este cântăreață sub acoperire: „Când prind un microfon mă duc și cânt"
