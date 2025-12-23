Kim Csergo, fiica Nicoletei Luciu și a lui Zsolt Csergo, a crescut departe de lumina reflectoarelor, însă la 14 ani surprinde prin transformarea spectaculoasă. Adolescenta, singura fată într-o familie cu patru copii, s-a transformat într-o adevărată domnișoară, iar aparițiile ei publice sunt extrem de rare, mai ales după retragerea mamei sale din showbiz.

De ani buni, Nicoleta Luciu a ales să își protejeze copiii de expunerea mediatică, preferând discreția și o viață liniștită departe de camerele de filmat. Dacă în perioada în care erau bebeluși, copiii ei apăreau frecvent în reviste și emisiuni TV, astăzi, puțini sunt cei care știu cum arată aceștia: fiul cel mare, ajuns la 17 ani, și tripleții Karol, Kevin și Kim, născuți în 2011.

Recent însă, Nicoleta Luciu a oferit fanilor o imagine rară cu fiica ei, realizată în cadrul unei ședințe foto de Crăciun, potrivit VIVA!. Fotografia a atras imediat atenția, fiind evidentă asemănarea dintre Kim și mama sa din perioada în care aceasta câștiga titlul de Miss România. Trăsăturile delicate, naturalețea și eleganța adolescentinei au fost rapid remarcate de cei care au văzut imaginile.

În familie, Kim nu este doar singura fată, ci și un adevărat pilon de sprijin pentru mama ei. Nicoleta Luciu a mărturisit, cu umor, că fiica ei este „șefa șefelor” atunci când ea este ocupată, având mână liberă inclusiv să-și disciplineze frații, dacă situația o cere. „Când plec de acasă, îi spun: «Ce fac eu, faci tu!». Și n-au ce face ceilalți, o ascultă”, a povestit vedeta, amuzată.

Ce sfaturi îi dă Nicoleta Luciu fiicei sale

Deși are doar 14 ani, Kim dă semne că ar putea să-i calce pe urme mamei sale. Nicoleta Luciu este încântată de susținerea pe care o primește din partea tuturor copiilor în contextul revenirii sale în showbiz, însă cea mai entuziasmată pare a fi chiar Kim. Vedeta își dorește ca fiica ei să crească independentă, echilibrată și cu mai multe opțiuni de viitor.

„Îi spun mereu: e frumos să ai un job stabil, dar și ceva de rezervă. Poate un business propriu, poate modelling. E bine să ai mai multe opțiuni în viață. Și noi, când eram tinere, făceam de toate – prezentam, eram hostess. Nu ne era rușine cu munca”, a explicat Nicoleta Luciu, subliniind că munca, indiferent de forma ei, nu ar trebui niciodată privită cu rușine.

Discretă, matură pentru vârsta ei și extrem de frumoasă, Kim Csergo demonstrează că, departe de lumina reflectoarelor, a crescut armonios și cu valori solide, fiind deja un real sprijin pentru celebra sa mamă.

