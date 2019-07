Este cunoscut pentru rolul căpitanului Lee Crane în seria de televiziune Voyage to the Bottom of the Sea a lui Irwin Allen și cel al agentul CIA Felix Leiter în două din filmele cu James Bond, Live and Let Die și Licence to Kill.

Producătorii seriei „James Bond” au transmis un mesaj, după moartea actorului. „Ne pare rău să anunțăm că David Hedison a murit. Condoleanțe familiei și prietenilor”, potrivit Wowbiz.

