„Poporul american a mai văzut acest scenariu”

„Poporul american a mai văzut acest scenariu: revendicări urgente, informații de spionaj prezentate eronat și acțiuni militare care atrag Statele Unite în schimbări de regim și în procese prelungite și costisitoare de reconstrucție națională”, afirmă senatorul Mark Warner într-o declarație oficială.

„Constituția este clară: decizia de a duce această națiune la război revine Congresului, iar lansarea unor operațiuni militare de amploare – în special în absența unei amenințări iminente la adresa Statelor Unite – ridică serioase îngrijorări legale și constituționale”, adaugă senatorul Warner.

Totodată, acesta a precizat: „Congresul trebuie să fie informat complet, iar administrația trebuie să vină cu o justificare legală clară, un obiectiv final definit și un plan care să evite atragerea Statelor Unite într-un alt război costisitor și inutil”, afirmă acesta.

Democrații vor să îi ia dreptul lui Trump de a mai declanșa războaie

Democrații americani cer Congresului să adopte o rezoluție privind puterile de război care să blocheze imediat autoritatea președintelui Donald Trump de a întreprinde operațiuni militare împotriva Iranului.

Andy Kim, senatorul democrat din New Jersey, a calificat atacurile de sâmbătă, 28 februarie, asupra Iranului de către administrația americană drept o „acțiune îngrozitoare” pe care poporul american „nu o dorește”. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat sâmbătă pentru CNN.

Kim, care face parte din Comitetul Senatului pentru Securitate Internă și Afaceri Guvernamentale, le-a cerut parlamentarilor să adopte imediat o rezoluție privind puterile de război care ar limita autoritatea președintelui Donald Trump de a întreprinde acțiuni militare suplimentare împotriva Iranului fără aprobarea Congresului.

Israelul și SUA au atacat sâmbătă capitala Iranului, Teheran, declanșând o stare de alertă în țară. Explozia, care a generat un nor dens de fum în centrul orașului, a fost confirmată de televiziunea de stat iraniană și a creat o stare de urgență care acum e valabilă pentru toată zona Orientului Mijlociu, relatează CNBC și Al Jazeera.

Palatul liderului suprem din Teheran, făcut una cu pământul

Israelul a distrus reședința liderului suprem al Iranului. Armata israeliană a lovit decisiv sâmbătă dimineață capitala Iranului, Teheran, și a pus la pământ palatul ayatollahului Ali Khamenei.

Evenimentul este documentat de imagini din satelit Airbus Defence and Space, consultate de publicația New York Times, potrivit Antena 3 CNN.

Într-un moment critic pentru Teheran, figura centrală a regimului, Ali Khamenei, lipsește din viața publică. Ayatollahul nu a fost văzut nici în perioada de tensiune maximă dinaintea atacului forțelor aliate (Israel și SUA), nici imediat după ce loviturile au fost confirmate.

În timpul conflictului de 12 zile declanșat de Israel în luna iunie 2025, ayatollahul Ali Khamenei a fost extras din reședința sa oficială din Capitală și transferat într-o locație securizată, pentru a fi protejat de ofensiva aeriană.





