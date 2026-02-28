Un senator american critică atacurile SUA asupra Iranului

Andy Kim, senatorul democrat din New Jersey, a calificat atacurile de sâmbătă, 28 februarie, asupra Iranului de către administrația americană drept o „acțiune îngrozitoare” pe care poporul american „nu o dorește”. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat sâmbătă pentru CNN.

Kim, care face parte din Comitetul Senatului pentru Securitate Internă și Afaceri Guvernamentale, a cerut parlamentarilor să adopte imediat o rezoluție privind puterile de război care ar limita autoritatea președintelui Donald Trump de a întreprinde acțiuni militare suplimentare împotriva Iranului fără aprobarea Congresului.

El a mai declarat că administrația Trump trebuie să „prezinte argumentele” poporului american înainte de a întreprinde acțiuni militare, deoarece, potrivit lui, America „nu dorește să intre în război”.

„În acest moment, nu am nicio încredere în acest președinte care a încălcat în mod flagrant Constituția noastră. De aceea, Congresul ar trebui să se reunească imediat pentru a vota rezoluția privind puterile de război, pentru a reafirma voința poporului american, care, repet, nu dorește să intre în război”, a declarat Kim.

El a continuat: „Sunt gata să mă întorc astăzi la Senat. Cred că ar trebui să convocăm imediat Congresul pentru a revizui această chestiune”.

Atacurile americane din Iran, considerate drept „acte de război neautorizate de Congres”

Unii dintre criticii președintelui Donald Trump din Capitol Hill au condamnat rapid acțiunea militară a administrației sale împotriva Iranului, sâmbătă dimineața. Ea a fost descrisă ca fiind un act de război nejustificat, care nu a fost aprobat de Congres, potrivit Politico.

La scurt timp după ce au apărut informații despre atacul împotriva Teheranului, congresmanul republican Thomas Massie, un critic al lui Trump, a caracterizat atacurile drept „acte de război neautorizate de Congres”. Massie și congresmanul democrat Ro Khanna intenționau să forțeze săptămâna viitoare votarea unei legi care să limiteze capacitatea lui Trump de a întreprinde acțiuni militare unilaterale împotriva Iranului fără aprobarea Congresului.

Dar atacurile de sâmbătă dimineață ale SUA au avut loc înainte ca acei doi politicieni să poată forța votarea legii privind puterile de război.

Unul dintre primii democrați care au reacționat la atacuri, senatorul democrat Ruben Gallego, a condamnat atacul scriind pe rețelele de socializare că „putem sprijini mișcarea democratică și poporul iranian fără a ne trimite trupele la moarte”.

Senatorul democrat Mark Warner a adăugat sâmbătă că atacurile militare nocturne ale lui Trump împotriva „unui set larg de ținte, inclusiv conducerea iraniană de rang înalt, reprezintă o decizie cu consecințe profunde, care riscă să atragă Statele Unite într-un alt conflict amplu în Orientul Mijlociu”.

„Poporul american a mai văzut acest scenariu înainte – pretenții de urgență, informații greșite și acțiuni militare care atrag Statele Unite într-o schimbare de regim și într-un proces îndelungat și costisitor de reconstrucție națională”, a spus Warner.

De asemenea, Jim Himes, liderul democraților din Comisia de Informații a Camerei Reprezentanților, a calificat acțiunea militară a lui Trump drept „un război de alegere fără un final strategic” și a declarat că va vota în favoarea rezoluției privind puterile de război când aceasta va fi supusă votului săptămâna viitoare.

Republicanii din Congres au susținut operațiunea comună SUA-Israel

Republicanii din Congres, inclusiv membrii conducerii și președinții comisiilor de vârf, au susținut rapid operațiunea comună a SUA și a Israelului. Președintele Comisiei de Informații a Camerei Reprezentanților, Rick Crawford, a declarat că Trump „a oferit Iranului numeroase oportunități de a urma calea diplomatică”. Senatorul John Barrasso, numărul 2 în ierarhia republicană din Senat, a calificat acțiunea drept „pace prin forță”.

Alți legislatori, inclusiv senatorul Lindsey Graham, un susținător al unei politici dure față de Iran, s-au bucurat de operațiunea comună SUA-Israel, numind-o „necesară și justificată de mult timp”.

„Sfârșitul celui mai mare stat sponsor al terorismului se apropie”, a scris Graham pe rețelele de socializare. „Libertate pentru poporul iranian care suferă de mult timp”.

O mișcare riscantă din punct de vedere politic pentru Trump

Atacul din Iran ar putea fi o mișcare riscantă din punct de vedere politic pentru președinte, mai ales în perspectiva alegerilor intermediare din toamna acestui an. Trump a promis că nu va mai implica SUA în războaie străine, o promisiune pe care a inclus-o în agenda sa „America First”. Dar, așa cum au arătat recent sondajele POLITICO, baza sa electorală a acceptat utilizarea din ce în ce mai agresivă a puterii militare în străinătate de către președinte, aproape jumătate dintre alegătorii lui Trump declarând că ar sprijini o acțiune militară a SUA în Iran.

În timpul discursului despre starea națiunii de săptămâna trecută, Trump a acuzat Teheranul că reconstruiește programul său nuclear – lucru pe care președintele a spus în repetate rânduri că nu îl va permite. În zilele premergătoare atacurilor de sâmbătă dimineață, Rubio a informat liderii Camerei Reprezentanților și Senatului, precum și șefii comitetelor de informații cu privire la Iran.

Democrații au ieșit din ședința secretă susținând că administrația Trump trebuie să-și prezinte justificarea publicului american înainte de a intra într-un potențial război cu Teheranul.

„Uitați, este o chestiune serioasă, iar administrația trebuie să-și prezinte argumentele poporului american”, a declarat Chuck Schumer, liderul minorității din Senat.

John Thune, liderul majorității din Senat, a subliniat la momentul respectiv că o „consultare” cu Congresul „trebuie să aibă loc” în legătură cu Iranul înainte de orice acțiune militară.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE