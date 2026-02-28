Un senator american critică atacurile SUA asupra Iranului

Andy Kim, senatorul democrat din New Jersey, a calificat atacurile de sâmbătă, 28 februarie, asupra Iranului de către administrația americană drept o „acțiune îngrozitoare” pe care poporul american „nu o dorește”. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat sâmbătă pentru CNN.

Kim, care face parte din Comitetul Senatului pentru Securitate Internă și Afaceri Guvernamentale, a cerut parlamentarilor să adopte imediat o rezoluție privind puterile de război care ar limita autoritatea președintelui Donald Trump de a întreprinde acțiuni militare suplimentare împotriva Iranului fără aprobarea Congresului.

El a mai declarat că administrația Trump trebuie să „prezinte argumentele” poporului american înainte de a întreprinde acțiuni militare, deoarece, potrivit lui, America „nu dorește să intre în război”.

„În acest moment, nu am nicio încredere în acest președinte care a încălcat în mod flagrant Constituția noastră. De aceea, Congresul ar trebui să se reunească imediat pentru a vota rezoluția privind puterile de război, pentru a reafirma voința poporului american, care, repet, nu dorește să intre în război”, a declarat Kim.

El a continuat: „Sunt gata să mă întorc astăzi la Senat. Cred că ar trebui să convocăm imediat Congresul pentru a revizui această chestiune”.

Atacurile americane din Iran, considerate drept „acte de război neautorizate de Congres”

Unii dintre criticii președintelui Donald Trump din Capitol Hill au condamnat rapid acțiunea militară a administrației sale împotriva Iranului, sâmbătă dimineața. Ea a fost descrisă ca fiind un act de război nejustificat, care nu a fost aprobat de Congres, potrivit Politico.

La scurt timp după ce au apărut informații despre atacul împotriva Teheranului, congresmanul republican Thomas Massie, un critic al lui Trump, a caracterizat atacurile drept „acte de război neautorizate de Congres”. Massie și congresmanul democrat Ro Khanna intenționau să forțeze săptămâna viitoare votarea unei legi care să limiteze capacitatea lui Trump de a întreprinde acțiuni militare unilaterale împotriva Iranului fără aprobarea Congresului.

Dar atacurile de sâmbătă dimineață ale SUA au avut loc înainte ca acei doi politicieni să poată forța votarea legii privind puterile de război.

Unul dintre primii democrați care au reacționat la atacuri, senatorul democrat Ruben Gallego, a condamnat atacul scriind pe rețelele de socializare că „putem sprijini mișcarea democratică și poporul iranian fără a ne trimite trupele la moarte”.

Senatorul democrat Mark Warner a adăugat sâmbătă că atacurile militare nocturne ale lui Trump împotriva „unui set larg de ținte, inclusiv conducerea iraniană de rang înalt, reprezintă o decizie cu consecințe profunde, care riscă să atragă Statele Unite într-un alt conflict amplu în Orientul Mijlociu”.

„Poporul american a mai văzut acest scenariu înainte – pretenții de urgență, informații greșite și acțiuni militare care atrag Statele Unite într-o schimbare de regim și într-un proces îndelungat și costisitor de reconstrucție națională”, a spus Warner.

De asemenea, Jim Himes, liderul democraților din Comisia de Informații a Camerei Reprezentanților, a calificat acțiunea militară a lui Trump drept „un război de alegere fără un final strategic” și a declarat că va vota în favoarea rezoluției privind puterile de război când aceasta va fi supusă votului săptămâna viitoare.

Republicanii din Congres au susținut operațiunea comună SUA-Israel

Republicanii din Congres, inclusiv membrii conducerii și președinții comisiilor de vârf, au susținut rapid operațiunea comună a SUA și a Israelului. Președintele Comisiei de Informații a Camerei Reprezentanților, Rick Crawford, a declarat că Trump „a oferit Iranului numeroase oportunități de a urma calea diplomatică”. Senatorul John Barrasso, numărul 2 în ierarhia republicană din Senat, a calificat acțiunea drept „pace prin forță”.

Alți legislatori, inclusiv senatorul Lindsey Graham, un susținător al unei politici dure față de Iran, s-au bucurat de operațiunea comună SUA-Israel, numind-o „necesară și justificată de mult timp”.

„Sfârșitul celui mai mare stat sponsor al terorismului se apropie”, a scris Graham pe rețelele de socializare. „Libertate pentru poporul iranian care suferă de mult timp”.

O mișcare riscantă din punct de vedere politic pentru Trump

Atacul din Iran ar putea fi o mișcare riscantă din punct de vedere politic pentru președinte, mai ales în perspectiva alegerilor intermediare din toamna acestui an. Trump a promis că nu va mai implica SUA în războaie străine, o promisiune pe care a inclus-o în agenda sa „America First”. Dar, așa cum au arătat recent sondajele POLITICO, baza sa electorală a acceptat utilizarea din ce în ce mai agresivă a puterii militare în străinătate de către președinte, aproape jumătate dintre alegătorii lui Trump declarând că ar sprijini o acțiune militară a SUA în Iran.

În timpul discursului despre starea națiunii de săptămâna trecută, Trump a acuzat Teheranul că reconstruiește programul său nuclear – lucru pe care președintele a spus în repetate rânduri că nu îl va permite. În zilele premergătoare atacurilor de sâmbătă dimineață, Rubio a informat liderii Camerei Reprezentanților și Senatului, precum și șefii comitetelor de informații cu privire la Iran.

Democrații au ieșit din ședința secretă susținând că administrația Trump trebuie să-și prezinte justificarea publicului american înainte de a intra într-un potențial război cu Teheranul.

„Uitați, este o chestiune serioasă, iar administrația trebuie să-și prezinte argumentele poporului american”, a declarat Chuck Schumer, liderul minorității din Senat.

John Thune, liderul majorității din Senat, a subliniat la momentul respectiv că o „consultare” cu Congresul „trebuie să aibă loc” în legătură cu Iranul înainte de orice acțiune militară.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat tot despre trecutul Giorgiei Meloni, premierul Italiei. Cine este tatăl fetiței sale: unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
Viva.ro
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat tot despre trecutul Giorgiei Meloni, premierul Italiei. Cine este tatăl fetiței sale: unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Unica.ro
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Eliza Natanticu, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Soția actorului Cosmin Natanticu a suferit un AVC la doar 36 de ani
Elle.ro
Eliza Natanticu, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Soția actorului Cosmin Natanticu a suferit un AVC la doar 36 de ani
gsp
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
GSP.RO
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
Sandra Izbașa, apariție de senzație pe scena de la Sala Palatului, alături de Andreea Esca și Lidia Buble: „Campioana blondă”
GSP.RO
Sandra Izbașa, apariție de senzație pe scena de la Sala Palatului, alături de Andreea Esca și Lidia Buble: „Campioana blondă”
Parteneri
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Libertateapentrufemei.ro
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Zodia-regină a lunii martie! Nimic nu îi merge rău! Succes pe linie, noroc în valuri! adio ghinion, vin bani mulți, dispare stresul, se topesc necazurile, vin vești bune, câștiguri uriașe pe toate planurile!
Avantaje.ro
Zodia-regină a lunii martie! Nimic nu îi merge rău! Succes pe linie, noroc în valuri! adio ghinion, vin bani mulți, dispare stresul, se topesc necazurile, vin vești bune, câștiguri uriașe pe toate planurile!
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei
Tvmania.ro
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei

Alte știri

Un șofer s-a urcat în tramvaiul 41, ca să fugă după ce a lovit cinci mașini la semafor
Știri România 17:21
Un șofer s-a urcat în tramvaiul 41, ca să fugă după ce a lovit cinci mașini la semafor
Benzina și motorina s-au scumpit din nou, în ultima zi din luna februarie
Știri România 15:53
Benzina și motorina s-au scumpit din nou, în ultima zi din luna februarie
Parteneri
Harta autostrăzilor din România aprinde spiritele. De ce s-a oprit Ceaușescu la doar 113 kilometri?
Adevarul.ro
Harta autostrăzilor din România aprinde spiritele. De ce s-a oprit Ceaușescu la doar 113 kilometri?
Antrenor demis în SuperLiga! Mihai Teja, dat afară de Metaloglobus după 1-2 cu Universitatea Craiova. Exclusiv
Fanatik.ro
Antrenor demis în SuperLiga! Mihai Teja, dat afară de Metaloglobus după 1-2 cu Universitatea Craiova. Exclusiv
Dacă ai abonament la Orange sau Vodafone, factura ta se mărește din această primăvară
Financiarul.ro
Dacă ai abonament la Orange sau Vodafone, factura ta se mărește din această primăvară
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Relația dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac a ajuns la final! Ce au dezvăluit despre despărțire: „Am rămas amici, însă…”
Elle.ro
Relația dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac a ajuns la final! Ce au dezvăluit despre despărțire: „Am rămas amici, însă…”
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Motivul pentru care Andreea Bălan și Victor Cornea nu vor pleca în luna de miere după nuntă. „Avem multe de pus la punct”
Stiri Mondene 16:51
Motivul pentru care Andreea Bălan și Victor Cornea nu vor pleca în luna de miere după nuntă. „Avem multe de pus la punct”
Ioana Tufaru și soțul ei s-au despărțit. Bărbatul a plecat de acasă. Cum a reacționat fiul lor, Luca. „Sunt multe lucruri la mijloc”
Stiri Mondene 15:19
Ioana Tufaru și soțul ei s-au despărțit. Bărbatul a plecat de acasă. Cum a reacționat fiul lor, Luca. „Sunt multe lucruri la mijloc”
Parteneri
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
TVMania.ro
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
Caracatiţa din spatele afacerilor cu peşte. Cultura şpăgii a dus calcanul aproape de dispariţie
ObservatorNews.ro
Caracatiţa din spatele afacerilor cu peşte. Cultura şpăgii a dus calcanul aproape de dispariţie
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Libertateapentrufemei.ro
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Parteneri
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
GSP.ro
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
Căsătoria cu coafeza anulată după 24 de zile! „Împăratul” a dezvăluit acum motivul incredibil: „Într-o zi, mi-am invitat prietenii acasă...”
GSP.ro
Căsătoria cu coafeza anulată după 24 de zile! „Împăratul” a dezvăluit acum motivul incredibil: „Într-o zi, mi-am invitat prietenii acasă...”
Parteneri
BREAKING NEWS. SUA și Israel atacă Iranul. Explozii și fum gros în Teheran. Stare de urgență în Israel
Mediafax.ro
BREAKING NEWS. SUA și Israel atacă Iranul. Explozii și fum gros în Teheran. Stare de urgență în Israel
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie
KanalD.ro
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie

Politic

Ilie Bolojan, avertizat de angajații unui institut recunoscut din România: „Doctoratul nu e moft. Fără finanțare nu există cercetare”
Politică 27 feb.
Ilie Bolojan, avertizat de angajații unui institut recunoscut din România: „Doctoratul nu e moft. Fără finanțare nu există cercetare”
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Politică 27 feb.
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Campionatul Mondial 2026, aruncat în haos după atacul SUA în Iran! Donald Trump se poate răzbuna pe naționala de la Teheran în vară
Fanatik.ro
Campionatul Mondial 2026, aruncat în haos după atacul SUA în Iran! Donald Trump se poate răzbuna pe naționala de la Teheran în vară
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului