Tânărul care e din comuna Budeasa, județul Argeș, s-a remarcat cu filmulețe pe Tik Tok, unde are 633.000 de urmăritori, și postări pe Instagram, unde-l urmăresc 324.000 de oameni. El spune că a fost student în anul patru la Academia de Poliție, dar a anunțat în urmă cu o zi că a fost exmatriculat.

„NU mai sunt student al Academiei de Poliție”, a scris Adrian vineri, pe Instagram, lângă o fotografie cu el în uniforma Academiei.

„După niște absențe din stagiul de practică, survenite în urma modificării programului de filmari pentru Buzz House, au început o serie de “conflicte” care până la urmă au dus la acest deznodământ. Voi reveni cu un videoclip în care o să va explic cum s-a întamplat totul”, a promis cel care singur își spune Elicopter de Luptă.

Tânărul a continuat postarea: „Întotdeauna îmi voi exprima punctul de vedere așa cum îmi doresc, fără nicio reținere, și nu consider că era nevoie să las garda jos doar pentru a rămâne în instituție. Încă de când am vorbit despre condițiile inumane din Academie am fost vânat cu fiecare ocazie și se pare că la sfârșitul anului IV și-au făcut totuși curaj să mă exmatriculeze. Se întampla foarte multe lucruri greșite acolo și dacă încerci să le semnalezi nu vei avea niciodată viața ușoară. Revin cu mai multe detalii și sfaturi pentru voi într-un videoclip ulterior, mulțumesc!”

Un urmăritor a cmentat postarea și a scris că de fapt influencerul a fost exmatriculat pentru că pe numele lui ar exista un dosar penal pentru instigare. Adrian Elcopter de Luptă a răspuns: „Motivul va fi expus prin preavizul de exmatriculare și actul propriu-zis al acesteia. Dosar penal poate avea oricine și nu are nicio valoare până la soluționare. În loc să mă susții, că acum sunt șomer la fel ca tine…”

