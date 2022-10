În 2020, tatăl ei a numit-o pe tânăra sa fiică ministru al culturii din Cecenia, în ceea ce observatorii au numit începutul carierei sale politice.

„Sunt sigur că Aișat Ramzanovna, nepoata primului nostru președinte, Eroul Rusiei Ahmat-Hadji Kadîrov, cunoaște perfect sensul și valoarea cuvintelor iubitului său bunic. Nu există națiune fără cultură”, declara Ramzan Kadîrov, supranumit „Ogarul lui Putin” pentru sprijinul necondiționat pe care îl oferă liderului de la Kremlin. La începutul lunii, Kadîrov a fost promovat de Putin în grad de general-colonel, al treilea cel mai mare grad din armata rusă.

Site-ul independent Nexta a publicat o înregistrare care a surprins recenta călătorie a fiicei lui Kadîrov în Ucraina. Potrivit filmării, măsurile de pază sunt demne de un șef de stat. Mașina ei a fost escortată de mai multe vehicule de lux pline cu ofițeri de securitate înarmați.

Nothing unusual, just a cortege of Kadyrov’s 22-year-old daughter who is also the Minister of Culture of the #Chechen Republic. pic.twitter.com/sH0h8sNRSB