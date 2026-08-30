Traseul salvatorilor și tehnica de intervenție din Grecia

Deplasarea modulului național se realizează pe cale terestră, cu plecare de la Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență din localitatea Ciolpani.

Traseul stabilit de autorități traversează punctele Giurgiu – Ruse – Sofia – Kulata – Salonic – Larisa și are ca destinație finală localitatea Nea Makri din regiunea Attica, aflată la circa 25 de kilometri nord-est de Atena.

Noul schimb de cadre va prelua tehnica de intervenție deja dislocată în Grecia. Flota include două autospeciale de stingere cu o capacitate de 3.000 de litri, o autospecială de 5.000 de litri, o alta de mare capacitate de 10.000 de litri, o cisternă de 30.000 de litri, dar și un vehicul utilitar de teren (UTV) echipat pentru stins incendii.

De asemenea, salvatorii au la dispoziție o autospecială de primă intervenție și comandă dotată cu sistem de aeronavă fără pilot (dronă), un autovehicul pentru comunicații radio pe unde scurte, un camion cu container și un microbuz.

Program european de sprijin împotriva incendiilor devastatoare

Reprezentanții conducerii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) le-au transmis salvatorilor mesaje de încurajare înainte de plecare, urându-le misiuni fără incidente și o întoarcere cu bine acasă, cu sentimentul datoriei împlinite.

Misiunea se desfășoară în perioada 1 august – 15 septembrie 2026 și este integrată în programul european de prepoziționare organizat de Direcția Generală pentru Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar (DG ECHO).

Finanțat integral de Uniunea Europeană, programul reunește în acest an pe teritoriul elen echipaje operative din România, Cehia, Franța și Republica Moldova.

Solicitarea oficială a fost transmisă de autoritățile de la Atena prin Centrul de Coordonare a Răspunsului la Urgență (ERCC) și platforma CECIS, continuând cooperarea de succes din anii anteriori.

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