Românul a cumpărat inițial mașina pentru concediile din țară

Pentru mulți dintre românii plecați să muncească în diaspora, decizia de a cumpăra o mașină pe care să o conducă în concediile din țară pare o soluție avantajoasă, mai ales din punct de vedere financiar. Cei mai mulți dintre ei preferă să meargă pe cheltuiala proprie în concedii și nu vor să depindă de rude, prieteni sau alte persoane așa că fac achiziția.

Totuși, pentru unii dintre acești români, o astfel de mașină poate deveni rapid o sursă de cheltuieli nejustificate, mai ales dacă este lăsată abandonată mai mult timp.

Un român stabilit în Italia a prezentat într-un videoclip devenit viral pe rețelele de socializare situația prin care a trecut după ce a aplicat această tactică. Bărbatul a achiziționat o mașină în urmă cu trei ani, pe care a lăsat-o parcata în curtea casei din țară. Bărbatul intenționa să o folosească atunci când vine în țară și să evite închirierea unor autoturisme de la diferite companii, care ar fi implicat și costuri suplimentare.

Bărbatul a lăsat mașina în România și nu a mai condus-o timp de 3 ani

În cei trei ani de când a achiziționat autovehiculul, românul a parcurs în total doar aproximativ 50 de kilometri. În tot acest timp, mașina a stat neclintită în curte, fiind expusă intemperiilor și uzurii cauzate de lipsa de utilizare.

Proprietarul a filmat vehiculul și a arătat, cu umor și autoironie, starea în care a ajuns autoturismul, numindu-l un adevărat „monument al diasporei”. El a explicat că intenția sa a fost să nu mai depindă de nimeni atunci când revine în țară, dar rezultatul final a fost crearea unui veritabil „ecosistem” în jurul mașinii abandonate în curte.

„Am zis să nu mai închiriez, căci e scump. Acum regret. Mașina stă de doi ani, nu am mai mișcat-o deloc. Plătesc asigurare, parcare, impozit și acum mă gândesc serios s-o duc la fier vechi, căci mă costă reparația mai mult decât valoarea ei”, a spus acesta, potrivit sursei citate mai sus.

Ce cheltuieli a avut românul cu mașina pe care nu a condus-o timp de trei ani

Deși vehiculul nu a fost folosit aproape deloc, obligațiile financiare ale proprietarului au rămas constante. Pe parcursul celor trei ani, bărbatul a fost nevoit să achite periodic impozitul auto, polițele de asigurare obligatorie RCA, Inspecția Tehnică Periodică (ITP), precum și diverse cheltuieli legate de întreținerea de bază.

Specialiștii din domeniul auto atrag atenția că staționarea prelungită este unul dintre cele mai dăunătoare lucruri pentru un autovehicul. Lipsa mișcării duce frecvent la descărcarea și distrugerea bateriei, uzura prematură sau deformarea anvelopelor, blocarea sistemului de frânare și degradarea garniturilor sau a lichidelor din motor.

Un caz similar a avut loc și în Franța. O femeie și-a cumpărat un Renault nou, pe care l-a ales într-o culoare specială, dar nu a condus mașina decât 5 kilometri. Timp de 43 de ani, autoturismul a stat abandonat într-un garaj și nimeni nu s-a mai urcat la volan, până în februarie când nepotul femeii a găsit mașina.

Mașina lăsată în curte a devenit subiect de dezbatere în mediul online

Mulți dintre cei care au comentat au recunoscut că au comis aceeași greșeală și că au ajuns să plătească sume considerabile pentru reparații doar pentru a pune din nou în mișcare o mașină lăsată nefolosită un an sau doi.

„Dacă nu ai pe cineva în țară care să mai meargă cu ea din când în când, nu merită! Mașina care stă e ca omul paralizat în pat. Deci, în timp, ce se întâmplă”, a spus unul dintre internauți.

„Dacă nu locuiești în țară, ai două variante: iei mașină și o împrumuți cuiva să o folosească, să o spele, să meargă cu ea. Sau nu cumperi mașină și închiriezi una pe perioada cât ești în țară. Prin comparație, te costă o nimica toată. Și poți lua literalmente orice”, a mai scris un român.

O parte dintre conaționali au arătat că o astfel de strategie poate funcționa doar dacă există o rudă sau un prieten în țară care să folosească vehiculul în mod regulat, asigurând astfel funcționarea componentelor mecanice.

Povestea românului din Italia amintește de tânărul din SUA care a descoperit un Porsche 911 abandonat și acoperit cu o prelată, sub niște brazi. Bărbatul a luat mașina de la proprietar și a început să o repare, dorindu-și astfel să salveze o „bijuterie” de colecție.

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