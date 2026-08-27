Cum și de ce se formează gheața în frigider

Apariția gheții și înghețarea alimentelor din frigider au adesea cauze ușor de remediat, fie o temperatură setată prea jos, fie produse amplasate greșit, fante blocate sau o ușă care nu se închide perfect.

Gheața apare atunci când umiditatea din interior ajunge pe o suprafață a cărei temperatură este sub punctul de îngheț. Umiditatea poate proveni din aerul cald care intră la deschiderea ușii, din alimentele neacoperite, din fructele și legumele umede sau din preparatele introduse înainte de a se răci suficient.

Peretele din spate este, la multe modele, una dintre cele mai reci suprafețe ale compartimentului frigorific. Vaporii de apă se condensează aici sub formă de picături, iar în timpul ciclului de răcire acestea pot îngheța foarte ușor. Când compresorul se oprește, pelicula fină de gheață ar trebui să se topească, iar apa rezultată să se scurgă prin orificiul de evacuare într-un recipient aflat în apropierea compresorului, unde se evaporă treptat.

Acest proces este normal în cazul anumitor frigidere cu dezghețare automată. Situația devine problematică atunci când stratul de gheață se îngroașă, rămâne permanent sau se extinde pe rafturi și alimente.

Temperatura este reglată prea jos

Una dintre cele mai simple explicații este setarea unei temperaturi prea scăzute. Problema apare uneori după apăsarea accidentală a comenzilor, după activarea unei funcții de răcire rapidă sau după modificarea termostatului în timpul verii. Pentru păstrarea alimentelor în siguranță, temperatura din frigider trebuie să fie de cel mult 4°C. O valoare de aproximativ 3-4°C este potrivită pentru majoritatea frigiderelor, iar congelatorul ar trebui să funcționeze la aproximativ -18°C, arată FDA.

Poziția termostatului nu corespunde întotdeauna unei temperaturi exacte. La modelele cu selector numerotat, o cifră mai mare înseamnă de regulă o răcire mai intensă, nu o temperatură mai ridicată. Sensul reglajului trebuie verificat în manualul aparatului.

După modificarea setării, frigiderul are nevoie de timp pentru stabilizare. Temperatura nu trebuie ajustată de mai multe ori în aceeași zi. Este mai corect să se facă o singură modificare, apoi să se aștepte aproximativ 24 de ore înainte de a stabili dacă este nevoie să ajustăm.

Aerul cald și umed intră frecvent în interior

De fiecare dată când ușa este deschisă, o parte din aerul rece iese, iar în locul lui pătrunde aer mai cald și mai umed din încăpere. Când această umiditate ajunge pe suprafețele foarte reci, se transformă în condens și apoi în gheață.

Problema este mai vizibilă în zilele călduroase, în bucătăriile cu umiditate ridicată sau atunci când ușa rămâne deschisă în timpul aranjării cumpărăturilor. Deschiderile dese obligă și compresorul să funcționeze mai mult pentru a restabili temperatura, ceea ce poate accentua răcirea anumitor zone.

Pentru a reduce problema, este util ca alimentele să fie organizate astfel încât să poată fi găsite repede. Ușa trebuie închisă complet după fiecare utilizare, fără să fie împiedicată de recipiente, sertare montate greșit sau produse așezate în afara rafturilor.

Garnitura ușii nu mai etanșează corect

Garnitura flexibilă din jurul ușii are rolul de a împiedica schimbul de aer dintre interior și încăpere. Dacă este murdară, deformată, desprinsă sau crăpată, aerul umed poate pătrunde continuu în frigider. În acest caz, apar condensul și gheața, iar compresorul poate funcționa mai mult decât în mod normal.

Etanșarea poate fi verificată simplu. O foaie de hârtie se așază între garnitură și marginea aparatului, apoi ușa se închide. Dacă foaia poate fi scoasă fără aproape nicio rezistență, zona respectivă nu presează suficient. Testul trebuie repetat în mai multe puncte, deoarece garnitura poate etanșa bine într-o parte și slab în alta.

Înainte de a presupune că este necesară înlocuirea ei, garnitura poate fi curățată cu o lavetă moale, apă călduță și puțin detergent. Resturile de alimente și grăsimea pot împiedica închiderea corectă. Dacă materialul este rupt, rigid sau deformat permanent, înlocuirea devine cea mai sigură soluție.

Alimentele sunt lipite de peretele din spate

Unele produse îngheață chiar dacă temperatura medie din frigider este corectă. Explicația este că interiorul aparatului nu are aceeași temperatură în toate punctele. Peretele posterior poate deveni temporar mult mai rece decât aerul din centrul compartimentului.

Dacă un iaurt, o salată, o pungă cu legume sau o sticlă este lipită de acest perete, alimentul pierde căldură direct către suprafața rece și poate îngheța. În plus, ambalajele pot împiedica apa rezultată din dezghețare să ajungă în canalul de scurgere.

Între produse și peretele din spate trebuie păstrat un spațiu de câțiva centimetri. În special fructele, legumele, ouăle și produsele lactate nu ar trebui depozitate în contact cu zonele reci.

Orificiile de ventilație sunt blocate

În frigiderele cu răcire ventilată, aerul rece intră în compartiment prin anumite fante. Dacă un recipient sau un ambalaj este așezat direct în dreptul acestora, produsul respectiv primește constant un curent de aer foarte rece și poate îngheța.

Blocarea fantelor afectează și restul frigiderului. În apropierea orificiului se poate forma o zonă excesiv de rece, în timp ce alte rafturi rămân prea calde. Aparatul va încerca să compenseze diferența, iar compresorul poate funcționa mai mult.

Frigiderul nu trebuie umplut până la punctul în care produsele sunt presate unele în altele. Este nevoie de spații mici între recipiente, astfel încât aerul să circule. În același timp, nici un frigider aproape gol nu are întotdeauna o temperatură perfect stabilă. Câteva produse sau recipiente cu apă pot contribui la menținerea unei temperaturi mai uniforme, fără a bloca însă circulația aerului.

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În frigider sunt introduse alimente prea fierbinți sau foarte umede

Preparatele calde eliberează vapori, iar frigiderul trebuie să elimine atât căldura, cât și umiditatea suplimentară. O parte din vapori se depune pe pereții reci și poate îngheța.

Mâncarea gătită nu trebuie lăsată ore întregi pe masă pentru a ajunge la temperatura camerei, deoarece acest lucru poate favoriza dezvoltarea bacteriilor. Este mai sigur să fie împărțită în recipiente mici și puțin adânci, care permit răcirea mai rapidă, apoi introdusă la frigider. Alimentele perisabile și resturile de mâncare gătită ar trebui refrigerate în cel mult două ore de la preparare sau cumpărare.

Orificiul de scurgere este înfundat

Apa provenită din dezghețarea peretelui posterior trebuie să ajungă printr-un canal și un orificiu de evacuare într-o tavă aflată în partea inferioară a aparatului. Dacă traseul este blocat de resturi alimentare, depuneri sau gheață, apa nu se mai scurge normal.

În această situație, poate apărea o mica baltă sub sertarele pentru fructe și legume. Dacă zona este suficient de rece, apa se transformă într-o placă de gheață. Uneori se observă și scurgeri pe podea sau un miros neplăcut provenit din apa acumulată.

Orificiul poate fi curățat numai prin metoda indicată în manualul aparatului. La unele modele este suficient un accesoriu flexibil destinat acestei operațiuni și puțină apă călduță. Nu trebuie introduse obiecte ascuțite, rigide sau metalice, deoarece pot deteriora canalul ori componentele din apropiere. Dacă accesul nu este clar sau gheața blochează complet zona, este mai prudentă solicitarea unui service autorizat.

Sistemul automat de dezghețare nu funcționează corect

Frigiderele No Frost nu împiedică formarea oricărui cristal de gheață, dar sunt proiectate să evite acumulările importante prin cicluri automate de dezghețare. Gheața formată pe evaporator este topită periodic cu ajutorul unui sistem alcătuit, în funcție de model, din rezistență, senzori și componente electronice de comandă.

Dacă una dintre aceste piese nu funcționează, stratul de gheață poate crește în spatele panoului interior. Ulterior, acesta blochează trecerea aerului sau ajunge la ventilator. Pot apărea zgomote de frecare, diferențe mari de temperatură între rafturi, răcire insuficientă în anumite zone sau funcționarea aproape continuă a compresorului.

În acest caz, dezghețarea manuală poate elimina temporar simptomele, dar nu și cauza. Dacă gheața revine după câteva zile sau săptămâni, aparatul trebuie verificat de un tehnician.

Senzorul de temperatură, termostatul sau clapeta de aer pot fi defecte

Frigiderul își reglează funcționarea pe baza temperaturii detectate de senzori. Dacă un senzor transmite valori greșite, aparatul poate continua răcirea deși interiorul este deja suficient de rece. La modelele mai vechi, o problemă asemănătoare poate fi produsă de termostat.

Unele combine frigorifice au și o clapetă care controlează cantitatea de aer rece trimisă din congelator spre frigider. Dacă aceasta rămâne blocată în poziția deschisă, compartimentul frigorific primește prea mult aer rece, iar alimentele aflate în apropiere pot îngheța.

O posibilă defecțiune trebuie luată în calcul atunci când produsele îngheață în mai multe zone, deși setarea este corectă, fantele sunt libere, ușa se închide bine și alimentele nu ating peretele din spate.

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De ce îngheață doar anumite alimente

Faptul că numai câteva produse îngheață nu înseamnă neapărat că frigiderul este defect. Alimentele cu un conținut ridicat de apă sunt mai sensibile. Salata, castraveții, roșiile, fructele moi și unele lactate pot îngheța repede dacă sunt expuse unui curent rece sau dacă ating peretele din spate.

Poziția lor contează foarte mult. În unele modele, cele mai reci locuri sunt în partea din spate a rafturilor inferioare. În altele, zona cea mai rece se află lângă fantele de ventilare. Sertarele pot avea un microclimat diferit de restul compartimentului, iar temperatura din ușă este de obicei mai variabilă din cauza deschiderilor frecvente.

Pentru a identifica zonele excesiv de reci, produsele sensibile pot fi mutate temporar spre partea din față sau pe un raft superior. Dacă înghețarea încetează, cauza este probabil amplasarea, nu o defecțiune a frigiderului.

Temperatura afișată nu este întotdeauna temperatura reală

În cazul aparatelor cu ecran digital, valoarea afișată poate reprezenta temperatura selectată, nu măsurarea exactă și permanentă din fiecare zonă. Temperatura variază și în timpul ciclurilor normale de funcționare.

Cea mai sigură verificare se face cu un termometru destinat frigiderelor. Acesta se așază în zona centrală, fără să atingă peretele din spate. Pentru o măsurare mai stabilă, poate fi pus într-un pahar cu apă, care reduce influența schimbărilor rapide provocate de deschiderea ușii. Valoarea se citește după aproximativ 12–24 de ore.

Dacă termometrul indică temperaturi apropiate de 0°C sau valori negative în compartimentul frigorific, reglajul trebuie modificat. Dacă temperatura rămâne prea scăzută după ajustare, este posibil ca senzorul, termostatul sau sistemul de control să aibă o problemă.

Cum se dezgheață frigiderul în siguranță

Dacă stratul de gheață este gros și împiedică folosirea normală a aparatului, frigiderul trebuie oprit și scos din priză. Alimentele perisabile se mută într-o ladă frigorifică sau într-un alt aparat rece. În jurul frigiderului se așază prosoape ori recipiente pentru colectarea apei, iar ușa se lasă deschisă.

Gheața trebuie lăsată să se topească natural. Dacă manualul modelului permite, procesul poate fi grăbit cu un vas cu apă caldă, dar nu clocotită, așezat în interior pe un suport stabil. Suprafețele trebuie șterse și uscate înainte de repornire.

Cuțitele, șurubelnițele și alte obiecte ascuțite nu trebuie folosite pentru desprinderea gheții. Ele pot perfora pereții interiori sau conductele prin care circulă agentul frigorific. Nici aerul foarte fierbinte direcționat spre plastic nu este o soluție sigură, deoarece poate deforma componentele și poate crea un risc electric în apropierea apei.

Mai pot fi consumate alimentele care au înghețat în frigider?

Înghețarea accidentală nu înseamnă că alimentul nu mai este bun. Dacă a fost păstrat continuu la temperatură scăzută, problema principală este de obicei calitatea. Fructele și legumele pot deveni moi după dezghețare, sosurile se pot separa, iar unele produse lactate își pot modifica textura.

Ambalajul trebuie însă verificat. Borcanele sau sticlele se pot fisura prin dilatarea lichidului, iar conservele ori recipientele deteriorate nu trebuie consumate. Ouăle cu coaja crăpată, pachetele desfăcute și alimentele care prezintă scurgeri, miros neobișnuit sau alte semne de alterare trebuie aruncate.

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