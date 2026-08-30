Femeia și bărbatul au ajuns prea târziu la îmbarcare, așa că au forțat o ieșire de urgență

Cei doi soți urmau să călătorească spre insula elenă Santorini. Când au ajuns la îmbarcare, procedura fusese deja încheiată, iar accesul către aeronavă era blocat. În loc să accepte situația și să caute o soluție alternativă la biroul companiei aeriene, cei doi au decis să acționeze pe cont propriu.

Fără să stea pe gânduri, pasagerii au forțat o ușă cu acces restricționat, destinată doar ieșirilor de urgență, și au pătruns direct pe platforma aeroportului. În încercarea de a intercepta aeronava înainte de decolare, aceștia au început să alerge pe pistă, spre uimirea personalului de la sol și a celorlalți călători.

Soții au fost prinși pe pista aeroportului și imobilizați

Misiunea lor s-a încheiat rapid și nu au reușit nici așa să prindă zborul spre Santorini. În doar câteva secunde, intervenția Poliției de Frontieră și a Serviciilor de Securitate ale aeroportului a oprit deplasarea cuplului.

Agenții i-au imobilizat pe cei doi înainte ca aceștia să pună în pericol siguranța lor sau pe cea a manevrelor aeriene din zonă.

Cei doi soți s-au ales cu o amendă de 4.000 de euro

Din cauza încălcării grave a normelor de securitate aeroportuară și a legislației privind navigația, cei doi soți au rămas la sol.

Fiecare dintre adulți a fost sancționat contravențional cu o amendă de 2.064 de euro, suma totală depășind valoarea de 4.100 de euro. Pe lângă pierderea vacanței și biletelor de avion, decizia necugetată le-a adus o pagubă considerabilă în bugetul familiei.

Polițiștii din Veneția au dat amenzi usturătoare în timpul lunilor de vară

În doar trei luni de vară, poliția de frontieră a aplicat 27 de sancțiuni, însumând peste 63.000 de euro. Jumătate dintre acestea au vizat pasagerii care au încălcat regulile de securitate, iar cealaltă jumătate a fost aplicată companiilor aeriene, despre care s-a constatat că nu verifică adecvat documentele de identitate ale călătorilor.

Un exemplu notabil de comportament inadecvat este cel al cuplului care, ajuns târziu la poarta de îmbarcare, a deschis o ușă de urgență și a alergat pe pistă pentru a prinde avionul deja pregătit de decolare. Cei doi au fost opriți de poliție, pierzându-și zborul și fiind amendați cu câte 2.064 de euro fiecare.

Soții grăbiți nu sunt primii pasageri care folosesc ieșirile de urgență

Pe lângă astfel de incidente, au fost raportate numeroase cazuri de pasageri care au deschis uși de urgență interzise pentru a fuma, inclusiv țigări electronice, în zone nepermise.

O femeie venită din Grecia a fost sancționată pentru că a deschis o ușă internă a aeroportului pentru a ieși și a fuma o țigară electronică în apropierea spațiului unde se aflau aeronavele. Potrivit regulamentelor aeroportuare, țigările electronice sunt tratate la fel ca cele obișnuite și sunt permise doar în zone special desemnate.

Metoda se pare că nu este una chiar așa rar întâlnită. Anul trecut, doi români au fost filmați în timp ce alergau pe pista Aeroportului din Koln ca să prindă un avion WizzAir. La doar câteva zile, trei britanici au ieșit pe pista aeroportului din Germania și au alergat după avion, pe modelul pasagerilor români. În ambele cazuri, pasagerii s-au ales cu amenzi usturătoare.

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