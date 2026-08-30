Este vorba despre Sodexo, cunoscută la noi pentru emiterea tichetelor de masă prin Sodexo Pass România. Compania a confirmat că va reduce 963 de posturi, reprezentând aproximativ 4% din totalul de 25.000 de angajați.

Potrivit Sodexo, restructurările fac parte dintr-un plan amplu de reorganizare menit să accelereze dezvoltarea și să îmbunătățească competitivitatea pe piața franceză.

Alte 134 de locuri de muncă ar putea fi vizate de un proiect separat ce vizează sediul central al grupului, ceea ce ar ridica numărul total al reducerilor de personal la peste 1.000.

„Reducerea locurilor de muncă este necesară pentru îmbunătățirea execuției și a performanței operaționale”, a precizat compania.

Decizia vine într-un moment dificil pentru Sodexo, care și-a redus în ianuarie 2026 obiectivele financiare pe fondul unor rezultate sub așteptări și al dificultăților de implementare a strategiei.

În Franța, compania are aproximativ 25.000 de angajați, iar noile măsuri vor avea un impact semnificativ asupra forței de muncă locale.

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