Totul a început când turistele și-au împărțit mâncarea cu pisicile din Grecia

Grecia este una dintre destinațiile preferate de turiști. Fie că sunt atrași de peisaje, de preparatele tradiționale sau de atmosfera inconfundabilă a locurilor, călătorii pun măcar o insulă grecească pe listă pentru vacanța de vară. Pisicile sunt și ele una dintre „calitățile” Greciei care le-au furat deja inima turiștilor, iar în cazul unor bune prietene se pare că au furat chiar și mâncarea direct din farfurie.

Amelia se afla alături de o prietenă pe insula Agistri din Grecia și luau cina împreună la o tavernă pe malul mării, când felinele le-au făcut o vizită. Vizibil încântată, tânăra a început să le mângâie și să le dea mâncare, în timp ce prietena ei filma întregul moment.

Cele două nu se așteptau la ceea ce avea să urmeze și, cu siguranță, nu și-ar fi imaginat că în doar câteva secunde vor ceda locurile pisicilor grecești care veniseră la masă.

Pisicile le-au asaltat pe cele două femei și le-au ridicat de la masă

După ce au venit primele două pisici, au mai urmat alte trei feline. Animalele s-au alăturat tinerelor la masă și au început să guste din tot ceea ce li se oferea din farfurii. Unul dintre motani, mai curajos, s-a urcat direct în poala tinerei, iar de acolo pe masă și a început să mănânce direct din farfurie.

Fetele s-au ridicat de la masă, dar nu au încetat să filmeze momentul, spre deliciul publicului. Turistele au lăsat farfuriile pline și le-au cedat locurile pisicilor.

 
 @ameliabey0 Having to leave your dinner in Agistri when the Greek cats take over #greece #greekcats #dieinthishouse ♬ original sound - leah

În imaginile care au devenit virale pe TikTok se vede cum pisicuțele se urcă pe masă și mănâncă direct din farfurie. Videoclipul a strâns zeci de mii de aprecieri în mediul online. Peste 20.000 de like-uri și peste 400 de comentarii pe TikTok, internauții fiind amuzați până la lacrimi de momentul petrecut la malul mării.

O pisică are locul rezervat într-un alt restaurant din Grecia

Aflați în vacanță pe insulele grecești, turiștii au parte adesea de peisaje spectaculoase, preparate mediteraneene autentice și o ospitalitate aparte. Însă, într-o mică tavernă de pe o insulă din arhipelagul Cicladelor, vizitatorii se lovesc de o regulă neobișnuită: masa cu numărul 6 nu este niciodată disponibilă pentru oameni, indiferent cât de aglomerat este localul.

Deși mulți cred inițial că este vorba despre o rezervare făcută pentru o celebritate sau pentru un localnic de vază, motivul real este cu totul altul. Locul este rezervat pe viață pentru un motan care a devenit stăpânul de drept al scaunului și vedeta incontestabilă a insulei.

Povestea din Ciclade a cucerit internetul

Povestea a devenit rapid virală pe rețelele sociale, după ce mai mulți turiști au fotografiat scena și au împărtășit-o pe grupurile dedicate călătoriilor. Un videoclip scurt și câteva imagini publicate de pagina „Animals Are Amazing” au strâns sute de mii de aprecieri și distribuiri.

În imagini se poate observa cum scaunul de la masa 6 este ocupat confortabil de un motan, în timp ce clienții din jur își savurează mesele fără să îl deranjeze. Patronii tavernei refuză ferm să așeze pe cineva la acea masă, explicând cu zâmbetul pe buze că locul aparține felinei casei.

Turiștii nu doar că respectă regula, dar consideră întreaga experiență un punct de atracție. Cei mai mulți aleg să împartă mici bucăți de pește sau gustări cu neobișnuitul client VIP, transformând o simplă masă la o terasă într-o amintire de neuitat.

Pisicile au devenit un simbol național în Grecia

În Grecia, pisicile nu sunt privite doar ca simple animale de companie, ci reprezintă un adevărat simbol național și o prezență constantă pe străduțele pietruite, din Santorini până în centrul Atenei.

Rădăcinile acestei relații datează încă din Antichitate. Navigatorii eleni au fost printre primii care au adus felinele în bazinul european, folosindu-le pe navele comerciale pentru a proteja proviziile de hrană împotriva rozătoarelor. Cu timpul, animalele debarcate în porturi au creat colonii permanente pe insule, devenind parte integrantă din comunitățile locale.

În prezent, multe dintre pisicile din insule aparțin întregului sat. Localnicii și patronii de restaurante le hrănesc la comun, le oferă adăpost în timpul iernii și le tratează ca pe niște vecini dragi.

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