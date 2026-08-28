Numele meu este Petre Barbu, dacă mă mai ții minte. Sunt cetățean cu impozitele și contribuțiile la bugetul de sănătate și pensii plătite la zi.

Ți-am scris o scrisoare în noiembrie 2021, în acest ziar, cum a trecut vremea!, cu rugămintea să presezi autoritățile de la București să pornească mai repede implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Ți-am sugerat cu acea ocazie să iei măsuri urgente: „Un șut în fundul celor de la București, diplomatic, te rog!”

Ar fi o pierdere de timp să citez din acea scrisoare, ca și cum m-aș lăuda, adică să-mi trag singur un șut în fund ca să ies în față și să-ți arăt cât de inspirat am fost. Îmi manifestam atunci revolta, panica și pesimismul față de capacitatea autorităților române de a duce la bun sfârșit PNRR. (Adică să-ți ia toți banii, 29,2 miliarde de euro; între timp, planul a fost revizuit și România a rămas cu mai puțini bani la dispoziție. Păcat!)

Ce coincidență! Pe vremea aceea, premierul României era tot un PNL-ist, ca și acum. Era Florin Cîțu, dacă-l mai ții minte. Și, culmea coincidenței, Florin Cîțu era premier interimar, ca și actualul interimar Ilie Bolojan, pentru că guvernul său fusese trântit de o moțiune de cenzură inițiată de PSD și votată de AUR și USR. Iată un „arc peste timp”… PNRR. Dar să renunț la această rememorare melancolică!

Îți scriu de această dată, într-o stare de apatie și resemnare, cu rugămintea să mai prelungești puțin termenul de îndeplinire a tuturor jaloanelor și țintelor din PNRR. Adică să muți termenul de 31 august 2026 la 31 august 2027. Un an de zile. Se poate? De ce nu? Ce înseamnă un an de zile la scara istoriei? Nimic. Mai dă răgaz Bucureștiului să-și îndeplinească temeinic țintele și jaloanele asumate prin PNRR. Ca românii să nu piardă banii, dragă Comisie! Nu te uiți la noi? Nu vezi că am sărăcit în cei cinci ani de PNRR? Arătăm mai rău decât pe vremea lui Cîțu. (Nu că ar fi fost Cîțu un mare premier, dimpotrivă, a fost un figurant.)

Suntem săraci și mai căzuți psihic decât pe vremea pandemiei de COVID-19. Știi și tu că avem cea mai mare inflație din UE, avem criză energetică, avem criză de securitate, avem carburanți scumpi, avem criză politică, pensii înghețate, avem cerul înstelat… de drone, suntem vai de sufletul nostru, o țară prăbușită! Nu este vina ta, Doamne ferește! Nu e cazul să mă văicăresc, dar asta este realitatea: suntem proștii Europei.

Distinsă Comisie Europeană, mai amână termenul de 31 august 2026. Poate ți se pare prea mult un an. (Pot să vină rușii peste noi.) De acord. Dar măcar o prelungire de șase luni, ca să facem brici Legea salarizării unitare. Într-adevăr, am ratat acest jalon, de care depind 770 de milioane de euro, dar urmăm exemplul președintelui Nicușor Dan: legea este îngropată, dar suntem optimiști. Într-o jumătate de an, președintele, răbdător cum îl știi, va reuși să medieze și să negocieze cu partidele și sindicatele Legea salarizării. În tot acest timp, România va avea un guvern votat la Palatul Victoria, iar președintele va avea grijă să obțină o majoritate prooccidentală și cu același „cordon sanitar”. Amazing!

Dragă Comisie, crezi că se poate prelungi termenul măcar cu o lună, până la 30 septembrie 2026? Până atunci, România poate depune și cererea de plată numărul 6. Ultima. Facem afurisita asta de lege și băgăm și cererea de plată. Simultan. Scapi ieftin de România, onorată Comisie. Scăpăm și noi, românii, de chinul la care ne-a supus atâta vreme acest PNRR. Deși nu s-a făcut vreun sondaj, cred că mulți români habar n-au ce este PNRR. Îi doare la bască de PNRR-ul tău, distinsă Comisie.

Privind retrospectiv – ți-am spus mai înainte că sunt resemnat –, consider că această experiență cu PNRR confirmă că românii nu sunt dispuși să facă și să accepte reformele. Nici șefii, nici poporul. Cei dintâi habar n-au să le facă, deși Ilie Bolojan și-a câștigat imaginea (falsă) de reformator, iar poporul, în frunte cu sindicatele și cu vârful lor de lance, PSD, n-are chef de reforme. Se poate trăi în România și fără reforme, ca în balada Miorița.

Doar niște exaltați antreprenori și oameni de afaceri români, care pretind că pot să trăiască fără ajutorul statului socialist, mai speră în reformarea aparatului bugetar și a regimului fiscal. Ei tot așteaptă și se iluzionează, dar… Godot n-o să vină în această viață.

Totuși, fără ajutorul tău, onorată Comisie, România nu ar fi ajuns la nivelul de dezvoltare din toți acești ani de când este membră UE. În fapt, reformele, câte s-au făcut în țară, nu au venit din partea liderilor sau ca urmare a dorinței poporului, ci s-au realizat pentru că tu, Comisie Europeană, ai stat cu gura pe noi: fă aia, fă și aia, fă și ailaltă, ca o soacră! Altfel, fără indicațiile, sugestiile și bombănelile tale, n-am fi ajuns aici.

PNRR n-a fost pentru România un Plan Marshall, așa cum am anticipat, ca un fraier, în prima mea scrisoare, ci mai degrabă un plan cincinal de pe vremea lui Ceaușescu: hai să ne prefacem că depășim planul la făcut reforme!

Scumpă Comisie Europeană, mai lărgește puțin termenul de îndeplinire a jaloanelor și țintelor din PNRR pentru țara mea! Măcar cu o săptămână, poftim! Și pregătește și cele 770 de milioane de euro, că ne este foame.

Te rog să te mobilizezi și în cazul în care vom fi retrogradați de agenția de rating S&P Global Ratings în categoria junk. Atunci chiar vom avea nevoie urgent de ajutorul tău: și de bani, dar și de niște oameni pe care să-i trimiți la București, ca să formeze un guvern legitim, un guvern al Comisiei Europene la Palatul Victoria, de ce nu? Dacă românii nu sunt în stare să se guverneze, mai bine să vină Comisia în persoană, să conducă România și să facă reforme, fără negocieri, fără medieri, fără discuții! Ce zi memorabilă va fi când guvernul tău, scumpă Comisie, va începe să lucreze, mai ceva ca ziua în care a fost instalat guvernul Petru Groza!

Iubită Comisie Europeană, fii îngăduitoare cu noi: mai dă-ne niște timp și câțiva bani! Te rog, ia măsuri!

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