„Astăzi e ziua Alexandrilor noștri. Pe Andra o cheamă, de fapt, Alexandra, iar David este și Alexandru. Doi dintre oamenii fără de care viața mea n-ar fi la fel și care, împreună cu Eva, înseamnă pentru mine „acasă”. La mulți ani, dragii mei! Să fiți sănătoși, să aveți sufletul liniștit și să ne bucurăm cât mai mult unii de alții. Vă iubesc!

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La mulți ani tuturor celor care poartă numele Alexandru sau Alexandra! Să aveți parte de iubire, sănătate și oameni buni aproape!”, a scris Cătălin Măruță pe contul de socializare.

Andra a împlinit 40 de ani pe 23 august, iar ziua a avut o dublă semnificație pentru familia Măruță. Artista și Cătălin Măruță au sărbătorit, totodată, 20 de ani de relație și 18 ani de căsnicie, moment pe care l-au marcat alături de familie și de prietenii apropiați.

Cei doi și-au reînnoit jurămintele în fața preotului care le-a botezat și copiii, pe Eva și David, iar apoi au organizat o petrecere la care au participat mai multe nume cunoscute. Pe scenă au urcat Holograf, 3rei Sud Est, Leo de la Roșiori și Mario Fresh, iar invitații au avut parte și de un meniu bogat. De preparate și aperitive s-a ocupat Marius Gălan, cunoscut pentru produsele realizate la ferma sa din Bistrița.

Printre produsele servite la petrecere s-au aflat preparate tradiționale realizate la ferma din Bistrița-Năsăud, dar și câteva produse care au atras atenția prin denumirile și modul lor de preparare.

Potrivit lui Marius Gălan, parizerul făcut după o rețetă proprie de familie și cașul „Tom și Jerry” s-au numărat printre preparatele care au atras cel mai mult interesul invitaților. Aproape de acestea s-a situat și slănina denumită „rază de soare”, servită alături de ouă de casă.