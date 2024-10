Alex, bolnav de cancer, e în Turcia pentru chimioterapie. Băiatul, fiul a doi foști canotori, are nevoie de 250.000 de euro pentru a face apoi imunoterapie cu un medicament care îi poate salva viața

Alex este bolnav de cancer de la doi ani. Mai bine de șapte luni a fost paralizat în scaunul cu rotile

Destinul lui Alex (20 de ani) – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România – s-a schimbat dramatic peste noapte, atunci când băiatul a fost diagnosticat cu cancer – neuroblastom cu metastaze osoase gradul IV (tumori ale nervilor spinali). Băiețelul care avea atunci doi ani, vârstă până la care nu a dat vreun semn că ceva rău s-ar petrece în organismul său, urma să lase copilăria amanet trecutului. În noua lui viață, una nedreaptă, nimic nu avea să fie ca înainte: și-au făcut loc curele chimio, scaunul cu rotile în care a stat țintuit, paralizat, mai bine de șapte luni, dar și complicatele operații la coloana vertebrală, fracturată la un moment dat de forța distrugătoare a tumorilor.

Șanse zero în România

Cum în România, medicii au ridicat neputincioși din umeri în fața bolii și au prognozat șanse minime sau zero pentru Alex, mama lui – Elena Ene – a căutat ajutor în Turcia, la specialiștii de la „Amerikan Hastanesi”, din Istanbul. Oncologi care, de-a lungul timpului, l-au tratat, l-au operat pe coloana vertebrală distrusă aproape complet, pe care i-au blindat-o cu zeci de tije. Așa i-au redat bucuria pierdută de a mai merge pe picioarele sale.

„Un nodul cancerigen e în plămânul stâng al lui Alex!”

„Au fost momente cumplite… Aici (n.r. – în România), medicii ne vorbeau de șanse zero. În Turcia, în schimb, Alex a primit o altă viață de care acum se agață cu disperare. A fost tratat, operat pe coloană, pentru că era paralizat… Mai bine de șapte luni a stat în căruț rulant… Ani de-a rândul, lucrurile au mers din bine în mai bine. Focarele bolii erau ținute sub control, nu mai erau active, ba chiar unele au și dispărut. Ne gândeam cu mult curaj la victoria în fața cancerului care îl chinuie de 18 ani. Vara aceasta însă am primit o veste care ne-a cutremurat. Un nodul de 19 mm a fost descoperit în plămânul stâng al lui Alex! Biopsia a arătat că este vorba de un nou focar cancerigen al bolii!”, rememorează Elena Ene, mama lui Alex.

Din nou în prima linie a „frontului” în lupta cu cancerul

Acum, Alex – fiul soților Ene, doi foști sportivi, caiacista Elena-Georgeta (multiplă campioană națională) și canotorul Florin-Daniel (campion balcanic, multiplu campion național și participant la Olimpiadă 1992 și la Mondiale 1993) – a fost aruncat din nou în prima linie a „frontului” în lupta crâncenă cu cancerul.

Deja, tânărul a încheiat cea de-a doua cură de chimio la „Amerikan Hastanesi”, din Istanbul, acolo unde face naveta pentru a putea urma prima parte a tratamentului. Proceduri care, în funcție de rezultate, vor putea fi urmate chiar și de o intervenție chirurgicală sau de mai multe cure radio.

Ceea ce este foarte important e că Alex este pregătit acum pentru imunoterapia cu un medicament nou pe piața de profil, un tratament inovator despre care oncologii turci spun că este „arma” potrivită împotriva acestei noi răbufniri a bolii. Însă, pentru a putea ajunge la acest tratament salvator, Alex are nevoie de cel puțin 250.000 de euro până la jumătatea lunii noiembrie, când medicii vor revizui, în baza investigațiilor, planul medical personalizat al lui Alex.

„Vă rugăm să ne ajutați, aceasta e șansa la viață a lui Alex!”

„Alex este atent monitorizat, i se fac tot felul de investigații computerizate și analize. Nodulul din plămânul stâng (n.r. – de 19 mm) este în centrul atenției specialiștilor. A doua cură de chimio e finalizată, urmează a treia începând cu 28 octombrie, când vom fi iar la Istanbul. Imagistica arată că nodulul nu a mai crescut, ceea ce e o victorie uriașă, cel puțin pentru moment. E un semn că tratamentul ajută… Celelalte focare din coloană sunt fie inactive, fie au dispărut.

Pentru a continua terapiile avem nevoie ca de aer de peste 250.000 de euro. Banii sunt necesari imunoterapiei pe care medicii turci o consideră antidotul pentru boala lui Alex. Cum timpul este extrem de scurt, îi rog din suflet pe toți aceia care pot să o facă să ne ajute cu cât de puțin. Fiecare leu contează în această luptă din care Alex trebuie să iasă învingător. Vă rugăm să ne ajutați, aceasta e șansa la viață a lui Alex!”, este apelul disperat pe care Elena Ene, mama lui Alex, îl face prin intermediul Fundației Ringier România.

Fosta mare sportivă Elisabeta Lipă (medalion) și canotorii medaliați la JO din Franța 2024, Ionela Vrînceanu (dreapta) și Florin-Daniel Enache (stânga), s-au întâlnit cu Alex și cu mama lui, Elena, alăturându-se astfel campaniei umanitare inițiate de Fundația Ringier România

Elisabeta Lipă și doi dintre canotorii medaliați la JO din Franța 2024 s-au alăturat campaniei inițiate de Fundația Ringier

Elisabeta Lipă, multiplă campioană olimpică și mondială, declarată cea mai bună canotoare a secolului XX, președintele Agenției Naționale pentru Sport (ANS) și doi canotori medaliați la JO din Franța 2024 – Ionela Vrînceanu (argint la dublu rame) și Florin Daniel Enache (aur la dublu vâsle) – au vrut să-l cunoască pe Alex. Mai mult, fosta mare sportivă și medaliații olimpici s-au alăturat campaniei umanitare inițiate de Fundația Ringier România.

Impresionați de drama tânărului care de 18 ani se luptă cu cancerul, ei s-au întâlnit cu Alex și cu mama lui, au lansat mesaje de susținere către familia care trece prin momente dificile, dar și îndemnuri către toți aceia care pot face donații pentru a-l salva pe Alex.

Cei care doresc să îl ajute pe Alex o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «ALEX» sau folosind următoarele conturi ale Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – RON

RO02 RZBR 0000 0600 1552 6177 – EUR

Donează prin sms, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone, utilizatorii nu plătesc TVA.

