Mărturisirea președintelui Consiliului județean Timiș a fost făcută într-un videoclip postat pe TikTok de către primul ministru Marcel Ciolacu, în care cei doi au dat curs trendului „Ascultăm și nu judecăm”.

Alfred Simonis: „Îți amintești când spuneai la partid să nu îi dea nimeni votul lui Simion pentru că nu suntem siguri că intrăm în turul doi? Să știi că toți i–am dat! Ascultăm și nu judecăm!”

Apoi, Marcel Ciolacu a spus: „Îmi pare rău că în acea duminică am plecat să mănânc cu fii-miu. Ești părinte ca și mine, în schimb Filip este mult mai mare decât copii tăi, am simți că este o presiune pe el și ai și văzut că a venit în noaptea aia în bermude fiind 5 grade afară și îmi pare rău că am plecat și nu am insistat și nu am stat acolo ca să nu se întâmple acest lucru. Ascultăm și nu judecăm!”.

Videoclipul a fost vizualizat deja de aproape 200.000 de ori și a strâns mii de reacții și comentarii.

Recomandări Realitatea Plus rupe audiențele cu tandemul Georgescu – Alexandrescu: a depășit Antena 3 CNN în decembrie și a spart un monopol vechi

„Vine ea și nota de plată”

„De judecat vă va judeca istoria, vine ea și nota de plată”, a comentat un român.

„Voi nu judecați, dar în schimb poporul o să vă judece!”, a scris altcineva.

„Îți aduci aminte când am zis ca suntem alături de tine ? Am mințit. Ascultăm și nu judecăm!”, a comentat altcineva.

„Sper că nu vă jucați ascultăm și nu judecâm când ați spus că nu măriși tva-ul anul acesta.”, spune un alt comentariu.

Marcel Ciolacu, liderul PSD, nu a reușit să intre în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din România.

Călin Georgescu a obținut 2.120.401 voturi, adică 22,94% din totalul voturilor valabil exprimate, Elena Lasconi – 1.772.500 de voturi, adică 19,18%, iar Marcel Ciolacu a ocupat locul al treilea cu 1.769.760 de voturi, adică 19,15%. George Simion, liderul AUR, a strâns 1.281.325 de voturi, adică 13,86% din voturile exprimate.

În urmă cu o săptămână, Cătălin Drulă (USR) îi acuza pe cei de la PSD că i-au acordat voturi lui George Simion (AUR).

„Ați mințit și privind alegerile. Nu știu cu rușii, dar știu că PSD a băgat 200.000 de voturi la Simion și PNL a plătit pentru domnul Georgescu”, a spus Cătălin Drulă, aluzie la campania #echilibrusiverticalitate de pe TikTok, plătită din banii PNL.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News