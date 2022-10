Alin are nevoie de 8.000 de euro pe an pentru investigații medicale în Turcia. Băiatul, operat de două ori de cancer cerebral, este dependent de proceduri de lungă durată

Se împlinesc aproape 10 ani de când viața lui Alin Gabriel Amariei, din comuna Castelu, județul Constanța, a fot dată complet peste cap din cauza unei maladii îngrozitoare. Un deceniu de când băiatul se luptă cu cancerul care i s-a cuibărit în creier, răstimp în care a trecut prin chinuitoare terapii cu citostatice, prin investigații medicale sofisticate și chiar prin două operații pe creier de extirpare a tumorii inițiale și a metastazelor. Acum, Alin, 14 ani, are nevoie de ajutorul semenilor pentru a strânge cei 8.000 de euro de care are nevoie să meargă două ori pe ani în Turcia pentru proceduri și analize postoperatorii cu ajutorul cărora poate să țină boala sub control.

Bolnav de cancer cerebral la 5 ani

Abia împlinise 5 anișori când maladia a „mușcat” din trupul lui Alin. Brusc, pe copil – până atunci unul vesel și plin de viață -, au început să-l chinuie episoade de vărsături după fiecare masă și dureri puternice de cap. Stările de oboseală începuseră să se instaleze, conturând astfel un tablou neobișuit pentru un băiețel extrem de activ. Primul drum făcut la doctor, în Cipru, unde la acea vreme părinții lui munceau, s-a încheiat cu o examinare simplă și cu o recomandare medicală pe care Alin a urmat-o o vreme, însă fără niciun rezultat. Nimeni nu bănuia drama care avea să urmeze…

Recomandări Alertă la Roșia Montană. O fisură într-un baraj și trei decenii de incompetență, pile, hoție

Cancerul, depistat la al doilea consult

La al doilea consult, urmat de investigații computerizate amănunțite, specialiștii ciprioți au dat cruntul verdict. În creierul băiețelului era o tumoră mare cât o portocală! Alin suferea de cancer cerebral! În acel moment, părinții băiețelului și-au făcut bagajele, au abandonat totul în Cipru și s-au întors acasă pentru a intra cu micuțul într-un program medical riguros.

O tumoră mare cât o portocală în creierul lui Alin

La două luni de la diagnosticare (n.r. – martie 2013), Alin era pe masa de operație, sub bisturiul neurochirurgilor de la Spitalul Clinic de Urgență Bagdsar Arseni, din Capitală, unde fusese internat la venirea în țară. Starea sănătății lui Alin – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România -, se agravase galopant, iar operația pe creier era singura soluție pentru a-l salva.

Medicii au extirpat doar o parte a tumorii într-o complicată intervenție chirurgicală, care s-a întins pe durata a șapte ore și jumătate, nu înainte însă să-i moneteze un șunt la cap. Un dispozitiv vital pentru băiat, cu ajutorul căruia să dreneze surplusul de lichid (hidrocefalie) care îi invada creierul afectat de tumoră.

Alin, la „Amerikan Hastanesi” din Istanbul, în timpul procedurilor de reglare a presiunii intracraniene cu ajutorul șuntului care i-a fost montat la cap

Recomandări Un consilier patriarhal din Sfântul Sinod al BOR a primit, acum 6 ani, o tânără care i-a arătat SMS-urile în care Visarion Alexa o hărțuia. Ce a făcut Biserica

„Alin a pătimit cât pentru o viață. Am crezut că îl pierdem, dar Dumnezeu ne-a ajutat”

„Am văzut că micuțul nostru Alin nu se simte bine, ne-am dus la medic, dar nu ne-am gândit nicio clipă la asemenea diagnostic. Când am primit verdictul am crezut că nu e adevărat. Parcă nu mai eram eu… Soțul meu a căzut din picioare, acolo în cabinet (n.r. – în Cipru). A fost cumplit. În cei aproape zece ani, Alin a pătimit cât pentru o viață. Operat pe creier de două ori, cu șunt la cap care să îi regleze presiunea intracraniană și să-i dreneze surplusul de lichid, zeci de ședințe de chimio și radioterapie… Trei stopuri cardiace în timpul operației de extirpare a tumorii… Am crezut că îl pierdem, dar Dumnezeu ne-a ajutat și copilașul nostru a scăpat din toate”, ne-a povestit Mihaela Amariei, mama lui Alin.

Boala a recidivat și Alin a fost operat iar pe creier

Când lucrurile păreau să se așeze pe un făgaș normal, în plin tratament cu citostatice, cancerul a recidivat! Restul tumoral a produs metastaze în creierul mare după patru ani de inactivitate. Boala a lovit cu și mai multă forță și o nouă intervenție chirurgicală efectuată tot la Spitalul Bagdasar, dar de astă-dată prin ardere (n.r. – procedeul gamma knife), a fost inevitabilă.

Alin, foarte aproape să învingă cancerul

Acum, Alin pare să fi învins cancerul, dar medicii turci de la „Amerikan Hastenesi”, din Istanbul, care îl îngrijesc din 2017, când i-au montat un șunt modern la cap în locul celui vechi, depășit moral, se feresc să dea vestea cea mare, aceea că boala a intrat în remisiune. Trebuie să treacă cinci ani în care resturile tumorii inițiale să nu mai dea semne de activitate, pentru că metastaze nu mai sunt în corpul copilului. Iar Alin este în primii doi de tratament postoperator.

Recomandări Gunoiul ținut preș. A fost nevoie de un scandal sexual în Malta și de mărturia unei mame din Craiova ca să aflăm de la șefii Universității de ce l-au dat afară pe Devis Mangia

Două vizite pe an la medicii turci

Dar pentru a ține totul sub control, pentru ca specialiștii oncologi să observe din timp orice mică schimbare, băiatul trebuie să meargă de două ori pe an în Turcia, la „American Hastanesi”, din Istanbul. Drumuri pentru care Alin are nevoie de 8.000 de eruo, câte 4.000 de euro pentru fiecare etapă de investigații.

„Îi impor pe oamenii cu suflet să-i ofere această șansă uriașă la viață lui Alin!

„Înainte mergeam în Turcia o dată la trei luni, dar acum, pentru că starea sănătății băiatului nostru este mai bună, programările sunt o dată la șase luni. Două drumuri pe an în Turcia, pentru care ne trebuie 8.000 de euro, câte 4.000 pentru fiecare drum. Acolo stăm aproape o săptămână, în care Alin face RMN, analize de sânge, investigații pentru tiroidă, pentru ochiul drept cu care mai vede doar 40 la sută din cauza cataractei, ecografii abdominale și pentru gât (n.r. – unde are niște ganglioni). Nu putem opri aceste controale, pentru altfel nu am ști dacă boala recidivează și am risca viața copilului. De aceea, îi implor pe oamenii cu suflet să-i ofere această șansă uriașă la viață lui Alin! Să ne ajute să strângem cei 8.000 de euro pe an fără de care nu putem să continuăm aceste proceduri de lungă durată!”, este apelul disperat al mamei lui Alin

Cei care doresc să îl ajute pe Alin o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «ALIN».

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.

Citește mai multe despre copiii pe care FUNDAȚIA RINGIER îi sprijină de 8 ani la rubrica AJUTĂ COPIII

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Mangia îi făcea copilului meu propuneri indecente în timp ce se masturba în fața lui”. Caz șocant în România

Playtech.ro E REAL! Ion Țiriac tocmai a confirmat: ce se întâmplă între el și Simona Halep de 4 luni

Viva.ro Mesaj strigător la cer pe o coroană de flori de la înmormântarea lui Alexandru Arșinel! Oamenii s-au revoltat când au citit

Observatornews.ro Factura uriașă la curent primită de o primărie din Arad: "A fost un șoc". Edilul a desemnat un om care citeşte contorul în fiecare zi

Știrileprotv.ro Un iPhone 14 a alertat autoritățile privind un grav accident. Șase persoane au murit după ce au intrat cu mașina într-un pom

FANATIK.RO Micii, dăunători creierului după o anumită vârstă. Ce spun doctorii neurochirurgi despre efecte

Orangesport.ro Reghecampf, lovitură teribilă pentru Anamaria Prodan. Ce decizie a luat acesta

HOROSCOP Horoscop 4 octombrie 2022. Taurii sunt preocupați de imaginea lor pe plan profesional și la nivelul unui întreg grup social