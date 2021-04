„Am ieșit în sfârșit din închisoare”. Marinarul blocat patru ani pe o navă a fost lăsat în sfârșit să plece acasă

Marinarul, care se pregătea să devină căpitan, a rămas blocat pe nava MV Aman, după ce contractorul libian nu a plătit taxele portuare și combustibilul, iar proprietarul din Bahrein avea dificultăți financiare.

„Paznicul” care nu poate abandona corabia

În plus, un tribunal din Cairo l-a desemnat paznic legal al navei, iar asta a însemnat că nu poate pleca de la bord. De altfel, autoritățile îi confiscaseră și pașaportul.

Cum mă simt? De parcă am ieșit în sfârșit din închisoare. În sfârșit, voi fi din nou împreună cu familia mea. O să-i văd din nou. Mohammed Aisha:

Într-un interviu acordat BBC la începutul lunii, Mohammed povestea că trebuie să înoate până la țărm la fiecare 2-3 zile pentru a-și încărca telefonul și pentru a-și cumpăra apă și mâncare.

Mohammed înota pentru a-și face provizii.

Aisha a dezvăluit că cel mai dificil momente din cei patru ani a fost în august 2018, când a aflat că mama sa, profesoară de engleză, a murit.

„M-am gândit serios să-mi pun capăt zilelor”, a spus el.

Marinarul a dezvăluit că toți colegii de echipaj au fost lăsați să plece acasă în august 2019. Acela a fost momentul în care a crezut că nava, care nu mai avea combustibil și curent electric, va fi „cavoul” lui. De fapt, noaptea, nava era „ca un mormânt”.

Nu vedeam nimic, nu auzeam nimic. Parcă eram într-un sicriu. Mohammes Aisha:

Cazul sirianului, mediatizat de BBC, a fost preluat de Federația Internațională a Lucrătorilor din Transporturi, care a făcut demersuri pentru rezolvarea situației. Iar Aisha a fost repatriat, cu o cursă de la Cairo.

Mohammed, pe drumul spre casă.

Stă puțin cu familia, apoi se întoarce pe mare

Mohammed a spus că s-a simțit prizonier într-o situație pentru care nu avea nicio vină, încolțit de legea egipteană și ignorat de proprietarii navei.

Potrivit Federației Internaționale a Lucrătorilor din Transporturi, Aisha a ajuns, pe 23 aprilie, acasă. Iar el a confirmat că e totul în regulă, pe pagina sa de Twitter.

Finally!!!

After 4 years, At home and with the Family again. pic.twitter.com/PDckOKvqyi — Mohammad Aisha (@mohammad_aisha) April 23, 2021

În ciuda celor patru ani de suferințe, marinarul nu vrea să renunțe la cariera lui. Stă puțin cu familia, iar apoi se va întoarce pe mare. Și visează să devină căpitan.

Mohammed Aisha. Foto: Twitter

Foto: www.itfglobal.org (International Transport Workers Federation)

