„Ambasadoarea Kathleen Kavalec și soțul ei s-au aventurat recent într-o minunată experiență – o drumeție de trei zile pe o secțiune a ViaTransilvanica din Transilvania rurală. Împreună s-au bucurat să descopere locuri pe care poate nu le-ar fi descoperit niciodată dacă traseul nu i-ar fi îndrumat spre acestea”, se arată în mesajul postat de Ambasadă.

Via Transilvanica este un traseu de 1.400 de kilometri care traversează România pe diagonală, de la Putna la Drobeta Turnu Severin, şi este destinat pentru drumeţii, ciclism sau călărie.

Cei doi s-au cazat în pensiuni tradiționale și au mâncat bucate tradiționale locale. De asemenea, au vizitat mai multe situri culturale și istorice, precum Castelul Bethlen din Criș și mai multe biserici săsești fortificate, inclusiv situl Biertan, aflat în patrimoniul mondial UNESCO.

„În timpul drumeției lor, ambasadoarea Kavalec și soțul ei s-au întâlnit cu locuitori și experți locali care le-au împărtășit informații despre satele lor și istoria locurilor. Ambasadoarea a aflat despre influența lui Stephan Ludwig Roth, un vizionar al secolului al XIX-lea, care a lucrat pentru a aduce împreună români, sași, maghiari și romi. De asemenea, s-au bucurat de observarea vieții sălbatice locale, inclusiv a unui urs, care, din fericire, a păstrat distanța”, a precizat Ambasada.

„Mă bucur să văd că Via Transilvanica atrage tot mai multă atenție, atât în țară, cât și în străinătate. Felicitările mele vizionarilor și voluntarilor care au făcut posibil acest lucru. Via Transilvanica este o adevărată comoară, atât pentru români, cât și pentru vizitatorii străini interesați să descopere toate frumusețile pe care România le are de oferit”, a spus Kavalec.

