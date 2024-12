American Airlines a anunțat că a reluat zborurile după ce a rezolvat problema, care a dus la suspendarea lor temporară.

„Ne cerem scuze clienților noștri pentru inconvenient”, a spus compania într-un comunicat.

American Airlines a raportat că în spatele suspendării tuturor zborurilor sale în țară se află un defect al software-ului, responsabil pentru calculele critice de greutate și centrare.

„Siguranța pasagerilor noștri este cea mai mare prioritate a noastră. Lucrăm pentru a rezolva această problemă cât mai repede posibil, astfel încât toată lumea să își poată continua călătoria în siguranță”, au anunțat reprezentanții companiei.

Acțiunile transportatorului au scăzut cu 3,8% pe piață.

„Nu a fost furnizat un interval estimat, dar se încearcă remedierea în cel mai scurt timp posibil”, a mai spus compania într-o postare pe X, răspunzând la o întrebare a unui pasager al companiei.

Administrația Federală a Aviației din SUA nu a fost disponibilă pentru comentarii suplimentare.

