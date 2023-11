60.000 de oameni au asistat la concertul superstarului american. Ana Benevides a leșinat în timp ce Taylor Swift a cântat „Cruel Summer”, a relatat prietenul ei, Daniele Menin, care a însoțit-o la concert.

„Am scos-o afară cu ajutorul securității și am fugit la centrul de prim ajutor de pe stadion. Au avut grijă de ea și au dus-o la ambulanță”, a declarat Menin.

„Au încercat aproximativ 40 de minute să o resusciteze, însă fără succes”, a relatat, dărâmat, Menin.

Organizatorul spectacolului, Time4Fun, a precizat, pe Instagram, că paramedicii au asistat-o pe Benevides după ce aceasta a raportat că nu se simte bine.

Ea a fost transportată la spital, unde a murit o oră mai târziu, se arată în comunicatul companiei braziliene de divertisment.

Participanţii la concert au acuzat că nu li s-a permis să aducă sticle de apă pe stadion, chiar dacă la Rio şi în cea mai mare parte a Braziliei s-au înregistrat temperaturi record în această săptămână, pe fondul unui val de căldură periculos şi de durată.

„Ea a vrut să-și îndeplinească un vis și s-a întors moartă”, spune și tatăl Anei Benevides.

Tatăl disperat al Anei cere răspunsuri. Vrea să știe dacă fiicei sale i-a fost refuzată apa la concert și dacă a existat neglijență în acordarea asistenței.

„Vreau o investigație pentru a stabili dacă i-au interzis să vină cu apă la stadion. Nimic nu o va aduce pe fiica mea înapoi, dar sper că, dacă neglijența se va confirma, cineva va fi pedepsit pentru ca nimănui să nu i se mai întâmple asta”, a completat Weiny Machado.

Poliția Civilă din Rio a cerut trimiterea cadavrului la Institutul de Medicină Legală Afranio Peixoto, pentru efectuarea unei expertize.

Taylor Swift însăși a fost profund afectată după concertul ei: „Nici măcar nu pot spune cât de devastată sunt”.

The first „1 2 3 LET’S GO BITCH!” in Brazil! #RioTSTheErasTour @taylornation13 pic.twitter.com/U5yjymTKNY