ANALIZĂ | Dezastrul nevăzut din școli. Peste 50.000 de elevi s-au pierdut în statistici din clasa a IX-a până într-a XII-a. Expert: „Mulți dintre acești copii pleacă din țară”

An de an, sistemul de educație din România pierde elevi. „Hemoragia” se vede în cifre, chiar dacă ele nu sunt mereu evidențiate corespunzător de Ministerul Educației, pentru a semnala problema structurală existentă. Spre exemplu, o simplă analiză a numărului de candidați la Evaluarea Națională în 2018 - aproape 172.500, ne arată că există o diferență masivă față de cei care au dat Bacalaureatul astăzi, în 2024 - 119.000. Există explicații pentru o parte din cei 53.500 de elevi: unii vor da Bacul în toamnă sau alții nu și-au finalizat încă studiile. Dar experții consultați de Libertatea spun că problema este sistemică și, mai grav, este ignorată: școala nu mai este pentru toți, chiar dacă se promovează mereu un egalitarism aproape bolnăvicios, copiii pleacă în străinătate cu părinții, iar abandonul școlar nu mai poate fi ascuns sub preș.