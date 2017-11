Andrei Caramelea, care a ucis o tânără în timp ce făcea drifturi, a fost condamnat la închisoare pentru ucidere din culpă. Bărbatului care a accidentat mortal o tânără și a rănit alte cinci persoane în curtea unei fabrici din Bascov a primit o pedeapsă de doi ani și opt luni de închisoare cu suspendare.

Decizia magistraților Judecătoriei Pitești a fost atacată cu apel de către părinții tinerei ucise în teribilul accident, notează reporterntv.ro. Ion Lazăr, proprietarul terenului pe care se află fabrica Leoni, le-a declarat anchetatorilor că în zonă erau instalate indicatoare privind limitarea de viteză la maximum 5 kilometri pe oră.

Pe 30 martie, Andrei Caramelea, un tânăr de 22 de ani, a spulberat un grup de angajați în curtea unei fabrici din Bascov, județul Argeș. În urma impactului violent, Irena Ilic (foto) , o tânără de 27 de ani din Serbia, a murit pe loc, iar alte cinci persoane au fost rănite. Două dintre acestea au ajuns în stare gravă la spital.

În acest dosar, nu mai puțin de 16 martori audiați au menționat că tânărul a pătruns cu viteză mare în zona în care s-a produs accidentul, fapt confirmat și de experți și dovedit prin filmările de la fața locului.

Chiar și Andrei Caramelea a recunoscut că a făcut drifturi.

„Am parcat autoturismul la Leoni și am așteptat o persoană circa 10 minute, căreia i-am înmânat un pachet, după care m-am urcat din nou la volanul autorismului, l-am întors la 180 de grade, efectuând un viraj la dreapta, după care am accelerat efectuând concomitent virajul la stânga pentru a intra pe calea de acces pe care am venit, moment în care autoturismul a derapat. În încercarea de a îl redresa, am efectuat manevre stânga-dreapta, dar am pierdut controlul asupra direcției de mers, lovind cu partea din față a autoturismului gardul metalic din partea dreaptă, care s-a rupt, după care autoturismul a sărit, lovind cu partea din față una dintre mese”, a mărturisit tânărul vinovat de producerea accidentului.