Produsul care se vinde la Lidl cu 8,99 lei

Lidl aduce în cadrul campaniei „Săptămâna Grecească” un produs care se bucură de tot mai multă popularitate în rândul românilor: sosul Tzatziki cu ulei de măsline extravirgin, disponibil la prețul de 8,99 lei. Inspirat din bucătăria tradițională grecească, acest preparat este apreciat pentru gustul său răcoritor și versatilitatea în combinație cu diverse feluri de mâncare. Oferta este valabilă în catalogul din săptămâna 1-7 iunie 2026.

Alte produse din Săptămâna Grecească ce merită încercate

În aceeași campanie, Lidl aduce la raft și alte produse inspirate din bucătăria grecească, apreciate de clienții care vor să descopere gusturi mediteraneene autentice. De la brânzeturi tradiționale și măsline, până la sosuri, deserturi și alte specialități elene, oferta variată le permite românilor să se bucure de preparate specifice Greciei fără să cheltuiască sume mari.

Alte oferte speciale din Săptămâna Grecească:

  • Ulei de măsline extravirgin 45,99 lei
  • Măsline Kalamata fără sâmburi 9,99 lei
  • Ulei extravirgin de măsline kalamata 34,99 lei
  • Măsline verzi fără sâmburi 17,99 lei
  • Chiftele umplute în stil grecesc 15,99 lei
  • Telemea cuburi 15,99 lei
  • Roșii uscate, marinate 8,99 lei
  • Brânză moale în stil grecesc ( cu ierburi și usturoi/ clasică) 9,99 lei
  • Brânză Halloumi (chili/busuioc) 14,99 lei
  • Bame în sos tomat 9,99 lei
  • Calamari întregi eviscerați 28,99 lei
  • Carne de midii, prefiartă 17,99 lei
  • Ton afumat în ulei de floarea-soarelui 9,99 lei
  • Iaurt cremos în stil grecesc (mure/piersică) 12,99 lei
  • Bougatsa cu cremă de vanilie 12,99 lei
  • Fasole verde/ vinete în sos tomat 8,99 lei
  • Cremă de brânză feta 14,99 lei
  • Cremă de brânză în stil grecesc 11,99 lei
  • Măsline marinate verzi/kalamon (cu lămâie și usturoi/ cimbru) 5,99 lei
  • Măsline umplute usturoi/migdale 9,99 lei
  • Mix aperitive în ulei 11,99 lei
  • Halva vanilie/ cacao în stil grecesc 8,99 lei
  • Înghețată cu miere și nuci pecan 12,99 lei
  • Bougatsa cu vanilie și ciocolată 17,99 lei
  • Grisine (clasic/usturoi/susan/brânză) 4,99 lei
  • Chipsuri din cartofi (aromă de gyros/ tzatziki) 7,99 lei
  • Amestec de condimente 4,99 lei
  • Mini rulouri cu bacon și brânză Graviera 9,99 lei
  • Prăjitură în sirop ciocolată/portocale 15,99 lei
  • Plăcintă rulată cu spanac și brânză 19,99 lei
  • Sarmale în viță de vie cu orez și sirop de rodie 9,99 lei
  • Roșii și ardei umpluți cu orez și cartofi 14,99 lei
  • Musaca în stil grecesc din carne de vită și porc 15,99 lei
  • Mini pateuri cu brânză, oregano și susan 15,99 lei
  • Crochete cu brânză Halloumi 15,99 lei
  • Plăcintă cu umplutură de spanac, praz și ceapă verde 21,99 lei
  • Năut în sos 8,99 lei
  • Pastă de măsline kalamon/verzi 4,99 lei
  • Pastă de măsline cu brânză feta și ierburi 8,99 lei
  • Măsline marinate verzi și kalamon 16,99 lei
  • Măsline negre cu sâmburi 9,99 lei
  • Anghinare cu capere și măsline kalamon 10,99 lei
  • Rahat în stil grecesc 9,99 lei
  • Baclava în sirop 22,99 lei
  • Mini batoane 11,99 lei
  • Pită pentru souvlaki 8,99 lei
  • Prăjituri cu ciocolată cu umplutură de caise 11,99 lei
  • Biscuiți cu umplutură de cacao și alune de pădure 5,99 lei

Rețetă halloumi cu ardei copți marinați

  • 200 g brânză halloumi
  • 150 g ardei copt
  • 2 căței usturoi
  • 40 ml ulei de măsline
  • 30 ml oțet balsamic
  • sare de mare dupa gust
  • piper negru dupa gust

Mod de preparare

Brânza se taie felii de 1 – 1.5 cm grosime și se pune în tigaia unsă cu puțin ulei, nu mult, ci exact ca la clătite. Puteți unge tigaia folosind o pensulă de patiserie.

Brânza se prăjește până când devine aurie (apro.x 1 min pe fiecare parte) la foc mediu spre puternic.

Separat, într-un bol, tăiem ardeiul copt Julien (felii subțiri), dăm usturoiul pe răzătoarea mică, asezonăm cu sare și piper după gust, punem uleiul de măsline și oțetul balsamic și amestecăm bine-bine.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu acum. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț și ce legătură incredibilă există între cei doi bărbați
Viva.ro
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu acum. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț și ce legătură incredibilă există între cei doi bărbați
Ce s-a aflat acum despre tânărul de 22 de ani care și-a omorât tatăl, pe stradă, de 1 iunie, la Piatra Neamț
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre tânărul de 22 de ani care și-a omorât tatăl, pe stradă, de 1 iunie, la Piatra Neamț
Exclusiv: Maurice Munteanu, primele declarații despre Asia Express. Ce l-a impresionat cel mai mult și cum s-a înțeles cu Connie Preda: „M-a pus foarte mult pe gânduri.” Video
Elle.ro
Exclusiv: Maurice Munteanu, primele declarații despre Asia Express. Ce l-a impresionat cel mai mult și cum s-a înțeles cu Connie Preda: „M-a pus foarte mult pe gânduri.” Video
gsp
Escapadă romantică înainte de a veni la reunirea lotului. Noua iubită a stoperului de la Tottenham e model
GSP.RO
Escapadă romantică înainte de a veni la reunirea lotului. Noua iubită a stoperului de la Tottenham e model
După eliminare, Sorana Cîrstea a spus cine ar vrea să câștige Roland Garros: „O ador”
GSP.RO
După eliminare, Sorana Cîrstea a spus cine ar vrea să câștige Roland Garros: „O ador”
Parteneri
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Avantaje.ro
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
A costat peste 20.000 de lei! Detaliul ascuns din vila de lux în care locuiesc Adela Popescu și Radu Vâlcan! Imagini uluitoare din interiorul casei în care cele două vedete își cresc copiii
Tvmania.ro
A costat peste 20.000 de lei! Detaliul ascuns din vila de lux în care locuiesc Adela Popescu și Radu Vâlcan! Imagini uluitoare din interiorul casei în care cele două vedete își cresc copiii

Alte știri

O navă cargo s-a izbit de un ponton la Tulcea: „S-a înfipt cu prova. Abia plecase nava de pasageri” | VIDEO
Știri România 16:54
O navă cargo s-a izbit de un ponton la Tulcea: „S-a înfipt cu prova. Abia plecase nava de pasageri” | VIDEO
Profesorii și directorii pot calcula ce salariu vor primi în 2027: câți bani vor primi conform noii legi a salarizării
Știri România 15:43
Profesorii și directorii pot calcula ce salariu vor primi în 2027: câți bani vor primi conform noii legi a salarizării
Parteneri
SURSE Olguța Vasilescu nu vrea guvern tehnocrat. Îl împinge pe Grindeanu să meargă premier
Adevarul.ro
SURSE Olguța Vasilescu nu vrea guvern tehnocrat. Îl împinge pe Grindeanu să meargă premier
Ioana Tamaș, în centrul atenției la un concert din Istanbul. Soția lui Gabi Tamaș a fost însoțită de Adelina Pestrițu
Fanatik.ro
Ioana Tamaș, în centrul atenției la un concert din Istanbul. Soția lui Gabi Tamaș a fost însoțită de Adelina Pestrițu
Tarifele RCA se dublează în piață. Creștere oficială de 12% raportată de ASF.
Financiarul.ro
Tarifele RCA se dublează în piață. Creștere oficială de 12% raportată de ASF.
Parteneri
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Elle.ro
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Ce se întâmplă cu job-ul lui Dumbo după ce a câștigat „Desafio: Aventura”: „Probabil nu făcea nimeni chestia asta”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:19
Ce se întâmplă cu job-ul lui Dumbo după ce a câștigat „Desafio: Aventura”: „Probabil nu făcea nimeni chestia asta”
Imagini rare din copilăria celor mai iubite vedete din România. Puțini le-ar recunoaște
Stiri Mondene 17:09
Imagini rare din copilăria celor mai iubite vedete din România. Puțini le-ar recunoaște
Parteneri
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
TVMania.ro
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
Vremea de mâine 3 iunie. Se încălzește în cea mai mare parte a ţării, dar revin ploile și vijeliile
ObservatorNews.ro
Vremea de mâine 3 iunie. Se încălzește în cea mai mare parte a ţării, dar revin ploile și vijeliile
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Parteneri
„Îl devorează cu privirea” » Cu cine a fost surprinsă dansând iubita lui Kylian Mbappe
GSP.ro
„Îl devorează cu privirea” » Cu cine a fost surprinsă dansând iubita lui Kylian Mbappe
Protest original contra patronului clubului » Fanii s-au hotărât să cumpere spațiu publicitar în Time Square!
GSP.ro
Protest original contra patronului clubului » Fanii s-au hotărât să cumpere spațiu publicitar în Time Square!
Parteneri
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
Mediafax.ro
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Promo
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Advertorial
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Parteneri
Primele măsuri după ce o dronă s-a prăbușit în Galați, anunțate de Nicușor Dan: „Consulul Rusiei de la Constanţa a fost declarată persoană non grata, iar consulatul se va închide”
Wowbiz.ro
Primele măsuri după ce o dronă s-a prăbușit în Galați, anunțate de Nicușor Dan: „Consulul Rusiei de la Constanţa a fost declarată persoană non grata, iar consulatul se va închide”
Ce au putut să găsească medicii pe corpul polițistului ucis de propriu fiu la Piatra Neamț. Totul i-a șocat chiar și pe ei
Redactia.ro
Ce au putut să găsească medicii pe corpul polițistului ucis de propriu fiu la Piatra Neamț. Totul i-a șocat chiar și pe ei
Foc puternic la un restaurant din București! Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale
KanalD.ro
Foc puternic la un restaurant din București! Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale

Politic

Traian Băsescu anticipează mișcarea lui Nicușor Dan pentru un premier fără partid: „Este o eroare!”
Politică 15:00
Traian Băsescu anticipează mișcarea lui Nicușor Dan pentru un premier fără partid: „Este o eroare!”
Constantin Toma, primarul din Buzău, și-a dat demisia din funcțiile de conducere din PSD
Politică 11:42
Constantin Toma, primarul din Buzău, și-a dat demisia din funcțiile de conducere din PSD
Parteneri
Povestea frumoasă a inginerului român crescut în Spania, care își aduce prietenii străini să descopere România: „Nu vreau să mă întorc aici doar ca turist”
ZiaruldeIasi.ro
Povestea frumoasă a inginerului român crescut în Spania, care își aduce prietenii străini să descopere România: „Nu vreau să mă întorc aici doar ca turist”
Cum a reacționat Ion Țiriac după ce Sorana Cîrstea a pierdut în 57 de minute la Roland Garros. Miliardarul a văzut meciul de pe Philippe-Chatrier
Fanatik.ro
Cum a reacționat Ion Țiriac după ce Sorana Cîrstea a pierdut în 57 de minute la Roland Garros. Miliardarul a văzut meciul de pe Philippe-Chatrier
Cum au fost întâmpinați frații Tate în Rusia (Video)
Spotmedia.ro
Cum au fost întâmpinați frații Tate în Rusia (Video)