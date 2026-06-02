Produsul care se vinde la Lidl cu 8,99 lei

Lidl aduce în cadrul campaniei „Săptămâna Grecească” un produs care se bucură de tot mai multă popularitate în rândul românilor: sosul Tzatziki cu ulei de măsline extravirgin, disponibil la prețul de 8,99 lei. Inspirat din bucătăria tradițională grecească, acest preparat este apreciat pentru gustul său răcoritor și versatilitatea în combinație cu diverse feluri de mâncare. Oferta este valabilă în catalogul din săptămâna 1-7 iunie 2026.

Alte produse din Săptămâna Grecească ce merită încercate

În aceeași campanie, Lidl aduce la raft și alte produse inspirate din bucătăria grecească, apreciate de clienții care vor să descopere gusturi mediteraneene autentice. De la brânzeturi tradiționale și măsline, până la sosuri, deserturi și alte specialități elene, oferta variată le permite românilor să se bucure de preparate specifice Greciei fără să cheltuiască sume mari.

Alte oferte speciale din Săptămâna Grecească:

Ulei de măsline extravirgin 45,99 lei

Măsline Kalamata fără sâmburi 9,99 lei

Ulei extravirgin de măsline kalamata 34,99 lei

Măsline verzi fără sâmburi 17,99 lei

Chiftele umplute în stil grecesc 15,99 lei

Telemea cuburi 15,99 lei

Roșii uscate, marinate 8,99 lei

Brânză moale în stil grecesc ( cu ierburi și usturoi/ clasică) 9,99 lei

Brânză Halloumi (chili/busuioc) 14,99 lei

Bame în sos tomat 9,99 lei

Calamari întregi eviscerați 28,99 lei

Carne de midii, prefiartă 17,99 lei

Ton afumat în ulei de floarea-soarelui 9,99 lei

Iaurt cremos în stil grecesc (mure/piersică) 12,99 lei

Bougatsa cu cremă de vanilie 12,99 lei

Fasole verde/ vinete în sos tomat 8,99 lei

Cremă de brânză feta 14,99 lei

Cremă de brânză în stil grecesc 11,99 lei

Măsline marinate verzi/kalamon (cu lămâie și usturoi/ cimbru) 5,99 lei

Măsline umplute usturoi/migdale 9,99 lei

Mix aperitive în ulei 11,99 lei

Halva vanilie/ cacao în stil grecesc 8,99 lei

Înghețată cu miere și nuci pecan 12,99 lei

Bougatsa cu vanilie și ciocolată 17,99 lei

Grisine (clasic/usturoi/susan/brânză) 4,99 lei

Chipsuri din cartofi (aromă de gyros/ tzatziki) 7,99 lei

Amestec de condimente 4,99 lei

Mini rulouri cu bacon și brânză Graviera 9,99 lei

Prăjitură în sirop ciocolată/portocale 15,99 lei

Plăcintă rulată cu spanac și brânză 19,99 lei

Sarmale în viță de vie cu orez și sirop de rodie 9,99 lei

Roșii și ardei umpluți cu orez și cartofi 14,99 lei

Musaca în stil grecesc din carne de vită și porc 15,99 lei

Mini pateuri cu brânză, oregano și susan 15,99 lei

Crochete cu brânză Halloumi 15,99 lei

Plăcintă cu umplutură de spanac, praz și ceapă verde 21,99 lei

Năut în sos 8,99 lei

Pastă de măsline kalamon/verzi 4,99 lei

Pastă de măsline cu brânză feta și ierburi 8,99 lei

Măsline marinate verzi și kalamon 16,99 lei

Măsline negre cu sâmburi 9,99 lei

Anghinare cu capere și măsline kalamon 10,99 lei

Rahat în stil grecesc 9,99 lei

Baclava în sirop 22,99 lei

Mini batoane 11,99 lei

Pită pentru souvlaki 8,99 lei

Prăjituri cu ciocolată cu umplutură de caise 11,99 lei

Biscuiți cu umplutură de cacao și alune de pădure 5,99 lei

Rețetă halloumi cu ardei copți marinați

200 g brânză halloumi

150 g ardei copt

2 căței usturoi

40 ml ulei de măsline

30 ml oțet balsamic

sare de mare dupa gust

piper negru dupa gust

Mod de preparare

Brânza se taie felii de 1 – 1.5 cm grosime și se pune în tigaia unsă cu puțin ulei, nu mult, ci exact ca la clătite. Puteți unge tigaia folosind o pensulă de patiserie.

Brânza se prăjește până când devine aurie (apro.x 1 min pe fiecare parte) la foc mediu spre puternic.

Separat, într-un bol, tăiem ardeiul copt Julien (felii subțiri), dăm usturoiul pe răzătoarea mică, asezonăm cu sare și piper după gust, punem uleiul de măsline și oțetul balsamic și amestecăm bine-bine.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE