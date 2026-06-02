Produsul care se vinde la Lidl cu 8,99 lei
Lidl aduce în cadrul campaniei „Săptămâna Grecească” un produs care se bucură de tot mai multă popularitate în rândul românilor: sosul Tzatziki cu ulei de măsline extravirgin, disponibil la prețul de 8,99 lei. Inspirat din bucătăria tradițională grecească, acest preparat este apreciat pentru gustul său răcoritor și versatilitatea în combinație cu diverse feluri de mâncare. Oferta este valabilă în catalogul din săptămâna 1-7 iunie 2026.
Alte produse din Săptămâna Grecească ce merită încercate
În aceeași campanie, Lidl aduce la raft și alte produse inspirate din bucătăria grecească, apreciate de clienții care vor să descopere gusturi mediteraneene autentice. De la brânzeturi tradiționale și măsline, până la sosuri, deserturi și alte specialități elene, oferta variată le permite românilor să se bucure de preparate specifice Greciei fără să cheltuiască sume mari.
Alte oferte speciale din Săptămâna Grecească:
- Ulei de măsline extravirgin 45,99 lei
- Măsline Kalamata fără sâmburi 9,99 lei
- Ulei extravirgin de măsline kalamata 34,99 lei
- Măsline verzi fără sâmburi 17,99 lei
- Chiftele umplute în stil grecesc 15,99 lei
- Telemea cuburi 15,99 lei
- Roșii uscate, marinate 8,99 lei
- Brânză moale în stil grecesc ( cu ierburi și usturoi/ clasică) 9,99 lei
- Brânză Halloumi (chili/busuioc) 14,99 lei
- Bame în sos tomat 9,99 lei
- Calamari întregi eviscerați 28,99 lei
- Carne de midii, prefiartă 17,99 lei
- Ton afumat în ulei de floarea-soarelui 9,99 lei
- Iaurt cremos în stil grecesc (mure/piersică) 12,99 lei
- Bougatsa cu cremă de vanilie 12,99 lei
- Fasole verde/ vinete în sos tomat 8,99 lei
- Cremă de brânză feta 14,99 lei
- Cremă de brânză în stil grecesc 11,99 lei
- Măsline marinate verzi/kalamon (cu lămâie și usturoi/ cimbru) 5,99 lei
- Măsline umplute usturoi/migdale 9,99 lei
- Mix aperitive în ulei 11,99 lei
- Halva vanilie/ cacao în stil grecesc 8,99 lei
- Înghețată cu miere și nuci pecan 12,99 lei
- Bougatsa cu vanilie și ciocolată 17,99 lei
- Grisine (clasic/usturoi/susan/brânză) 4,99 lei
- Chipsuri din cartofi (aromă de gyros/ tzatziki) 7,99 lei
- Amestec de condimente 4,99 lei
- Mini rulouri cu bacon și brânză Graviera 9,99 lei
- Prăjitură în sirop ciocolată/portocale 15,99 lei
- Plăcintă rulată cu spanac și brânză 19,99 lei
- Sarmale în viță de vie cu orez și sirop de rodie 9,99 lei
- Roșii și ardei umpluți cu orez și cartofi 14,99 lei
- Musaca în stil grecesc din carne de vită și porc 15,99 lei
- Mini pateuri cu brânză, oregano și susan 15,99 lei
- Crochete cu brânză Halloumi 15,99 lei
- Plăcintă cu umplutură de spanac, praz și ceapă verde 21,99 lei
- Năut în sos 8,99 lei
- Pastă de măsline kalamon/verzi 4,99 lei
- Pastă de măsline cu brânză feta și ierburi 8,99 lei
- Măsline marinate verzi și kalamon 16,99 lei
- Măsline negre cu sâmburi 9,99 lei
- Anghinare cu capere și măsline kalamon 10,99 lei
- Rahat în stil grecesc 9,99 lei
- Baclava în sirop 22,99 lei
- Mini batoane 11,99 lei
- Pită pentru souvlaki 8,99 lei
- Prăjituri cu ciocolată cu umplutură de caise 11,99 lei
- Biscuiți cu umplutură de cacao și alune de pădure 5,99 lei
Rețetă halloumi cu ardei copți marinați
- 200 g brânză halloumi
- 150 g ardei copt
- 2 căței usturoi
- 40 ml ulei de măsline
- 30 ml oțet balsamic
- sare de mare dupa gust
- piper negru dupa gust
Mod de preparare
Brânza se taie felii de 1 – 1.5 cm grosime și se pune în tigaia unsă cu puțin ulei, nu mult, ci exact ca la clătite. Puteți unge tigaia folosind o pensulă de patiserie.
Brânza se prăjește până când devine aurie (apro.x 1 min pe fiecare parte) la foc mediu spre puternic.
Separat, într-un bol, tăiem ardeiul copt Julien (felii subțiri), dăm usturoiul pe răzătoarea mică, asezonăm cu sare și piper după gust, punem uleiul de măsline și oțetul balsamic și amestecăm bine-bine.
