Manuela Hărăbor a debutat în cinematografie la vârsta de 4 ani și a devenit celebră prin rolul Simina din „Pădureanca”. Cum arată și ce face astăzi actrița.

Manuela Hărăbor a debutat în film la doar 4 ani

Puțini își mai amintesc că Manuela Hărăbor a pășit pentru prima dată în fața camerelor de filmat când era doar un copil. Născută la București, actrița și-a început parcursul artistic la vârsta de 4 ani, odată cu apariția în filmul Veronica, una dintre cele mai iubite producții pentru copii din cinematografia românească.

Mai târziu, și-a consolidat pregătirea profesională prin studiile urmate la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale, pe care a absolvit-o în anul 1991.

Rolul care a făcut-o cunoscută unei întregi generații

Deși a apărut în numeroase filme încă din copilărie, rolul care i-a adus o notorietate uriașă a fost cel al Siminei din Pădureanca.

Filmul, lansat în 1987, rămâne una dintre cele mai apreciate producții românești, iar personajul interpretat de Manuela Hărăbor este și astăzi asociat cu numele său.

De-a lungul anilor, actrița a continuat să joace atât în filme de cinema, cât și în producții de televiziune.

În ce filme a jucat Manuela Hărăbor

Cariera sa include zeci de roluri în producții românești și internaționale.

Printre cele mai cunoscute titluri se numără:

Veronica (1973)

Veronica se întoarce (1973)

Mama (1977)

Gustul și culoarea fericirii (1978)

Trenul de aur (1986)

Pădureanca (1987)

Secretul lui Nemesis (1987)

Martori dispăruți (1988)

Secretul armei… secrete! (1989)

Lacrima cerului (1989)

Rochia albă de dantelă (1989)

Mircea (1989)

Ulterior, Manuela Hărăbor a mai putut fi văzută în producții precum Coroana de foc (1990), Doi haiduci și o crâșmăriță (1993), Crucea de piatră (1994), Invisible: The Chronicles of Benjamin Knight (1994), Ochii care nu se văd (1994), Meurtres par procuration (1995), Camera ascunsă (2004), Magnatul (2004), precum și în serialele Cu un pas înainte (2007) și Fetele marinarului (2009).

O prezență discretă în afara scenei

Spre deosebire de multe vedete care aleg să fie active în lumea mondenă, Manuela Hărăbor a preferat întotdeauna discreția. Actrița este mama unui copil și apare rar în centrul atenției, alegând să vorbească mai degrabă despre proiectele profesionale decât despre viața personală.

La 58 de ani, continuă să fie apreciată de publicul care a urmărit-o încă din copilărie și care își amintește cu nostalgie de rolurile care au marcat cinematografia românească.

