Gheorghiță Vlad a fost învestit în funcția de șef al Statului Major al Apărării pe 30 noiembrie 2023, potrivit prezentării oficiale publicate de Statul Major al Apărării. Anterior, a fost locțiitor al șefului Statului Major al Apărării, iar între 2020 și 2022 a fost locțiitor pentru operații și instrucție în aceeași instituție.

Ce acuzații îi aduc procurorii militari ai DNA generalului Vlad Gheorghiță

Potrivit DNA, procurorii militari i-au adus la cunoștință generalului Gheorghiță Vlad, pe 2 iunie 2026, calitatea de suspect într-un dosar penal, sub acuzația de complicitate la uzurparea funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Ancheta vizează o situație din iulie 2025. Procurorii susțin că generalul Gheorghiță Vlad ar fi înlesnit emiterea și semnarea, de către general-locotenent Iulian Berdilă, locțiitorul pentru operații și instrucție al șefului Statului Major al Apărării, a unei solicitări către Ministerul Educației și Cercetării.

Documentul privea suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București, Facultatea de Educație Fizică și Sport. Potrivit DNA, această solicitare ar fi fost făcută cu depășirea atribuțiilor legale, deoarece ar fi ținut exclusiv de Direcția Generală Management Resurse Umane, structură centrală din MApN.

În urma documentului, ar fi fost suplimentate 20 de locuri la buget. Candidați admiși inițial pe locuri cu taxă ar fi trecut astfel pe locuri finanțate de stat. Procurorii susțin că prin această modalitate ar fi fost creat un folos necuvenit pentru cei 20 de candidați.

DNA mai arată că, după finalizarea studiilor universitare, trei dintre candidați urmau să fie încadrați pe posturi de ofițer în Ministerul Apărării Naționale. Procurorii susțin că, prin această situație, ar fi fost afectate interesele legitime ale MApN, prin afectarea relațiilor instituționale.

Statul Major al Apărării spune că instituția cooperează cu autoritățile

Statul Major al Apărării a transmis că Direcția Națională Anticorupție desfășoară activități specifice de verificare și că instituția nu poate face comentarii suplimentare, pentru a nu influența acțiunile aflate în desfășurare.

„Instituția cooperează pe deplin cu autoritățile abilitate și va comunica informațiile care pot fi făcute publice, în condițiile legii”, a transmis Statul Major al Apărării.

Generalul Gheorghiță Vlad s-a prezentat la sediul DNA în haine civile și însoțit de avocat și nu a făcut declarații la intrarea în sediul instituției.

Ce atribuții are șeful Statului Major al Apărării

Șeful Statului Major al Apărării este militarul aflat în cea mai înaltă funcție de comandă profesională din Armata României. Funcția este diferită de cea a ministrului Apărării, care este funcție politică. Ministrul Apărării conduce ministerul la nivel politic și administrativ, iar șeful Statului Major al Apărării conduce partea militară profesionistă și structura de forțe a Armatei Române.

Legea 346/2006 prevede că șeful Statului Major al Apărării conduce Statul Major al Apărării și exercită comanda deplină asupra structurii de forțe a Armatei României. El exercită comanda și controlul prin șefii categoriilor de forțe ale armatei și prin comandanții comandamentelor.

Acest lucru înseamnă că el este militarul care coordonează planificarea, pregătirea, instruirea și conducerea forțelor armate, în limitele stabilite de lege și de deciziile autorităților statului. El nu stabilește singur politica de apărare a României, dar are un rol central în aplicarea deciziilor militare. Structura de forțe a Armatei României include Forțele Terestre, Forțele Aeriene, Forțele Navale, structurile de sprijin, structurile logistice, forțele pentru operații speciale și structurile de învățământ militar și instrucție.

Șeful Statului Major al Apărării reprezintă Armata României și în formatele militare internaționale. În mai 2026, de exemplu, generalul Gheorghiță Vlad a participat la Bruxelles la reuniunile Comitetului Militar al NATO și ale Comitetului Militar al Uniunii Europene, potrivit Statului Major al Apărării.

Cariera militară a generalului Gheorghiță Vlad

Gheorghiță Vlad este militar de carieră și provine din zona trupelor de tancuri. A absolvit Liceul Militar „Dimitrie Cantemir” în 1988 și Școala Militară de Ofițeri Activi de Tancuri din Pitești în 1991. Prima funcție din carieră a fost cea de comandant de pluton tancuri la Regimentul 22 Tancuri din București, potrivit profilului oficial publicat de Statul Major al Apărării.

De-a lungul carierei, a ocupat mai multe funcții de comandă. A fost comandant al Batalionului 631 Tancuri „Oituz”, comandant al Brigăzii 1 Mecanizată „Argedava”, comandant al Centrului Național de Instruire Întrunită „Getica” de la Cincu și comandant al Diviziei 2 Infanterie „Getica” din Buzău.

În perioada februarie 2020 – august 2022, Gheorghiță Vlad a fost locțiitor pentru operații și instrucție al șefului Statului Major al Apărării. Din august 2022 a fost locțiitor al șefului Statului Major al Apărării, iar din 30 noiembrie 2023 a preluat conducerea instituției.

În 2007, a participat ca ofițer de stat major în cadrul Comandamentului Multinațional al Forței din Irak. A urmat cursuri și programe de pregătire militară în România, Olanda, Germania și Statele Unite, inclusiv la U.S. Army War College, potrivit datelor publice despre cariera sa.

Declarațiile despre Rusia, Ucraina și pregătirea populației

După numirea în funcția de șef al Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad a avut mai multe declarații publice despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei și despre pregătirea României pentru situații de criză. Într-un interviu pentru Europa Liberă, generalul a spus că România trebuie să fie pregătită pentru un eventual scenariu în care Rusia nu se oprește la Ucraina. El a afirmat că populația României, la fel ca populația din Europa, trebuie să adopte măsuri pentru a fi pregătită.

Generalul a vorbit și despre nevoia unui cadru legal care să permită reacții mai clare la incidentele cu drone intrate în spațiul aerian al României. Tema a devenit importantă după mai multe episoade în care fragmente de drone folosite în atacurile rusești asupra Ucrainei au fost găsite pe teritoriul României sau în apropierea graniței.

Gheorghiță Vlad a susținut și pregătirea populației civile pentru situații de criză, inclusiv prin programe de instruire voluntară. El a vorbit public despre nevoia unei rezerve militare mai bine pregătite și despre problemele de personal ale armatei. În ianuarie 2026, generalul a spus că România trebuie să aibă populația pregătită pentru crize și pentru susținerea unui efort de război. El a precizat că există planuri lucrate împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

„Nu intrăm într-un război. Ne pregătim ca pentru un război”

Gheorghiță Vlad a încercat, în mai multe rânduri, să facă diferența între pregătire și panică. În octombrie 2025, el a declarat că este puțin probabil ca Rusia să declanșeze un atac asupra unui stat NATO, dar că militarii nu pot exclude complet o asemenea variantă.

Declarațiile sale au venit într-o perioadă în care România discuta despre apărare, rezerviști, drone și vulnerabilități în fața războiului hibrid. Generalul a vorbit și despre riscul dezinformării și despre nevoia ca populația să înțeleagă mai bine ce înseamnă pregătirea pentru crize.

El a susținut că România trebuie să aibă o societate mai rezilientă, o armată mai bine încadrată și o industrie de apărare capabilă să răspundă nevoilor actuale.

Problemele semnalate în sistemul militar

În declarațiile sale publice, Gheorghiță Vlad a vorbit despre deficitul de personal din Armată, despre rezerva operațională îmbătrânită și despre nevoia de programe coerente pentru pregătirea populației. A atras atenția și asupra industriei naționale de apărare, despre care a spus că trebuie să poată produce muniție și tehnică militară compatibile cu standardele NATO.

Generalul a pus accent și pe nevoia ca tinerii să fie atrași spre cariera militară. În declarațiile sale, a susținut că statutul de militar trebuie să devină mai atractiv și că România are nevoie de o rezervă operațională mai bine pregătită.

Aceste poziții l-au făcut pe Gheorghiță Vlad unul dintre cei mai vizibili șefi militari români din ultimii ani. A vorbit frecvent despre apărarea României, despre războiul din Ucraina, despre Rusia, despre pregătirea populației și despre problemele interne ale Armatei.

Generali ai Armatei care au mai avut probleme penale

Cazul lui Gheorghiță Vlad vine după alte dosare în care au apărut nume de generali ai Armatei. În 2025, generalul în rezervă Cătălin Ștefăniță Zisu, fost șef al Comandamentului Logistic Întrunit, a fost anchetat de DNA într-un dosar legat de concesionarea unor locuri de veci în Cimitirul Militar Ghencea III. Procurorii au susținut că locurile ar fi fost acordate ilegal, inclusiv „cu anticipație”, către persoane care nu îndeplineau condițiile legale.

Tot în 2025, generalul-maior Florentina Ioniță-Radu, aflată la conducerea Spitalului Militar Central, a fost acuzată într-un dosar privind cumularea mai multor funcții militare și acordarea unor salarii suplimentare, prejudiciul estimat de procurori fiind de aproximativ 8,2 milioane de lei.

Mircia Chelaru, fost șef al Statului Major General, a fost condamnat definitiv în 2016 la 3 ani de închisoare cu suspendare în dosarul „Case pentru generali”, după ce a obținut fraudulos o locuință de serviciu de la MApN, pe care ulterior a vândut-o. În 2024, el a încercat să anuleze sentința, dar Curtea de Apel București i-a respins definitiv cererea de revizuire.

Într-un dosar mai vechi, generalii Marian Ion și Mihai Chiriță au fost condamnați definitiv de Înalta Curte, în 2015, la patru ani, respectiv doi ani de închisoare, pentru instigare la fals intelectual, în dosarul fraudării unor concursuri organizate în unități MApN din Breaza și Pitești. În același caz au fost condamnați și alți 95 de ofițeri, subofițeri și maiștri militari.

Dosarul în care este vizat generalul Gheorghiță Vlad este în faza de urmărire penală. Procurorii militari ai DNA au comunicat acuzația de complicitate la uzurparea funcției și calitatea de suspect, iar următoarea etapă este administrarea probelor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

 1 comentariu
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (1)
Avatar comentarii

sotir 02.06.2026, 14:05

E vax moșule. Pe buhaiul de Ciucă Niculae Ionel nu-l deranjează nimeni, deși a delapidat peste 2 meleoane eurași de la buget pe panouri și toteme electorale gigantești, înainte de a începe campania!! Ori prejudiciul cauzat de burtosul inept o fi prea mic și/sau cu cântec, gen contractare consultanță sereistă din tribul preferat de mecanism. Bleah

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu acum. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț și ce legătură incredibilă există între cei doi bărbați
Viva.ro
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu acum. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț și ce legătură incredibilă există între cei doi bărbați
Ce s-a aflat acum despre tânărul de 22 de ani care și-a omorât tatăl, pe stradă, de 1 iunie, la Piatra Neamț
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre tânărul de 22 de ani care și-a omorât tatăl, pe stradă, de 1 iunie, la Piatra Neamț
Exclusiv: Maurice Munteanu, primele declarații despre Asia Express. Ce l-a impresionat cel mai mult și cum s-a înțeles cu Connie Preda: „M-a pus foarte mult pe gânduri.” Video
Elle.ro
Exclusiv: Maurice Munteanu, primele declarații despre Asia Express. Ce l-a impresionat cel mai mult și cum s-a înțeles cu Connie Preda: „M-a pus foarte mult pe gânduri.” Video
gsp
Escapadă romantică înainte de a veni la reunirea lotului. Noua iubită a stoperului de la Tottenham e model
GSP.RO
Escapadă romantică înainte de a veni la reunirea lotului. Noua iubită a stoperului de la Tottenham e model
După eliminare, Sorana Cîrstea a spus cine ar vrea să câștige Roland Garros: „O ador”
GSP.RO
După eliminare, Sorana Cîrstea a spus cine ar vrea să câștige Roland Garros: „O ador”
Parteneri
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Avantaje.ro
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
A costat peste 20.000 de lei! Detaliul ascuns din vila de lux în care locuiesc Adela Popescu și Radu Vâlcan! Imagini uluitoare din interiorul casei în care cele două vedete își cresc copiii
Tvmania.ro
A costat peste 20.000 de lei! Detaliul ascuns din vila de lux în care locuiesc Adela Popescu și Radu Vâlcan! Imagini uluitoare din interiorul casei în care cele două vedete își cresc copiii

Alte știri

O navă cargo s-a izbit de un ponton la Tulcea: „S-a înfipt cu prova. Abia plecase nava de pasageri” | VIDEO
Știri România 16:54
O navă cargo s-a izbit de un ponton la Tulcea: „S-a înfipt cu prova. Abia plecase nava de pasageri” | VIDEO
Profesorii și directorii pot calcula ce salariu vor primi în 2027: câți bani vor primi conform noii legi a salarizării
Știri România 15:43
Profesorii și directorii pot calcula ce salariu vor primi în 2027: câți bani vor primi conform noii legi a salarizării
Parteneri
SURSE Olguța Vasilescu nu vrea guvern tehnocrat. Îl împinge pe Grindeanu să meargă premier
Adevarul.ro
SURSE Olguța Vasilescu nu vrea guvern tehnocrat. Îl împinge pe Grindeanu să meargă premier
Ioana Tamaș, în centrul atenției la un concert din Istanbul. Soția lui Gabi Tamaș a fost însoțită de Adelina Pestrițu
Fanatik.ro
Ioana Tamaș, în centrul atenției la un concert din Istanbul. Soția lui Gabi Tamaș a fost însoțită de Adelina Pestrițu
Tarifele RCA se dublează în piață. Creștere oficială de 12% raportată de ASF.
Financiarul.ro
Tarifele RCA se dublează în piață. Creștere oficială de 12% raportată de ASF.
Parteneri
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Elle.ro
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Ce se întâmplă cu job-ul lui Dumbo după ce a câștigat „Desafio: Aventura”: „Probabil nu făcea nimeni chestia asta”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:19
Ce se întâmplă cu job-ul lui Dumbo după ce a câștigat „Desafio: Aventura”: „Probabil nu făcea nimeni chestia asta”
Imagini rare din copilăria celor mai iubite vedete din România. Puțini le-ar recunoaște
Stiri Mondene 17:09
Imagini rare din copilăria celor mai iubite vedete din România. Puțini le-ar recunoaște
Parteneri
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
TVMania.ro
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
Vremea de mâine 3 iunie. Se încălzește în cea mai mare parte a ţării, dar revin ploile și vijeliile
ObservatorNews.ro
Vremea de mâine 3 iunie. Se încălzește în cea mai mare parte a ţării, dar revin ploile și vijeliile
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Parteneri
„Îl devorează cu privirea” » Cu cine a fost surprinsă dansând iubita lui Kylian Mbappe
GSP.ro
„Îl devorează cu privirea” » Cu cine a fost surprinsă dansând iubita lui Kylian Mbappe
Protest original contra patronului clubului » Fanii s-au hotărât să cumpere spațiu publicitar în Time Square!
GSP.ro
Protest original contra patronului clubului » Fanii s-au hotărât să cumpere spațiu publicitar în Time Square!
Parteneri
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
Mediafax.ro
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Promo
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Advertorial
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Parteneri
Primele măsuri după ce o dronă s-a prăbușit în Galați, anunțate de Nicușor Dan: „Consulul Rusiei de la Constanţa a fost declarată persoană non grata, iar consulatul se va închide”
Wowbiz.ro
Primele măsuri după ce o dronă s-a prăbușit în Galați, anunțate de Nicușor Dan: „Consulul Rusiei de la Constanţa a fost declarată persoană non grata, iar consulatul se va închide”
Ce au putut să găsească medicii pe corpul polițistului ucis de propriu fiu la Piatra Neamț. Totul i-a șocat chiar și pe ei
Redactia.ro
Ce au putut să găsească medicii pe corpul polițistului ucis de propriu fiu la Piatra Neamț. Totul i-a șocat chiar și pe ei
Foc puternic la un restaurant din București! Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale
KanalD.ro
Foc puternic la un restaurant din București! Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale

Politic

Traian Băsescu anticipează mișcarea lui Nicușor Dan pentru un premier fără partid: „Este o eroare!”
Politică 15:00
Traian Băsescu anticipează mișcarea lui Nicușor Dan pentru un premier fără partid: „Este o eroare!”
Constantin Toma, primarul din Buzău, și-a dat demisia din funcțiile de conducere din PSD
Politică 11:42
Constantin Toma, primarul din Buzău, și-a dat demisia din funcțiile de conducere din PSD
Parteneri
Povestea frumoasă a inginerului român crescut în Spania, care își aduce prietenii străini să descopere România: „Nu vreau să mă întorc aici doar ca turist”
ZiaruldeIasi.ro
Povestea frumoasă a inginerului român crescut în Spania, care își aduce prietenii străini să descopere România: „Nu vreau să mă întorc aici doar ca turist”
Cum a reacționat Ion Țiriac după ce Sorana Cîrstea a pierdut în 57 de minute la Roland Garros. Miliardarul a văzut meciul de pe Philippe-Chatrier
Fanatik.ro
Cum a reacționat Ion Țiriac după ce Sorana Cîrstea a pierdut în 57 de minute la Roland Garros. Miliardarul a văzut meciul de pe Philippe-Chatrier
Cum au fost întâmpinați frații Tate în Rusia (Video)
Spotmedia.ro
Cum au fost întâmpinați frații Tate în Rusia (Video)