Gabriela Cristea a mărturisit că trebuie să investească o sumă mai mare pentru a construi locuința de la zero.

„Gata! Începe marea demolare și reconstrucția casei din Italia. După discuții îndelungate cu arhitecții și inginerul structurist, după consultarea legii și făcutul calculelor financiare am decis: o să demolăm casa și o reconstruim. E mult mai sigur așa, iar costurile sunt cu foarte puțin peste, față de reconsolidare. Vom recupera 95% din cărămidă și tot acoperișul iar restul o să folosim ca balastru”, a declarat Gabriela Cristea, pe Facebook.

„Vom păstra toate elementele de arhitectură și design specifice zonei, dar vom avea o casă trainică și mult mai bine poziționată pe locație. Practic vom avea o casă tradițională ca design, dar modernă ca tehnologie și structura de rezistență. Anul ăsta pare ca o să fie gata ridicată structura, iar din februarie 2027 (dacă ne țin buzunarele) începem instalațiile și finisajele. Mai e mult până departe, dar e important să ne apucăm”, a declarat Gabriela Cristea.

Casa din Italia nu este doar o investiție imobiliară, ci un adevărat proiect de suflet pentru Gabriela Cristea și Tavi Clonda, un loc unde să se bucure de liniște, familie și stilul de viață mediteranean. Următoarea perioadă va fi una plină de decizii importante, însă entuziasmul celor doi arată clar că visul prinde contur pas cu pas.

