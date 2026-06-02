În loc de burgeri și cartofi prăjiți, clienții primesc căpșuni proaspete, milkshake-uri, înghețată și fructe învelite în ciocolată, fără să coboare din mașină, potrivit presei din Germania și site-urilor de socializare are fermei Gut Holsterfeld.

Ideea care a schimbat o fermă de familie

Conceptul îi aparține lui Silvan Schulze-Weddige, managerul operațional al fermei Gut Holsterfeld, cunoscută pentru culturile sale de sparanghel și căpșuni.

„Anul trecut ne gândeam să deschidem un drive-through cu căpșuni la ferma noastră și ne-a venit ideea după ce am văzut ce făceau colegii noștri olandezi”, a explicat acesta.

Inițial, nu toată lumea a fost convinsă de proiect.

„Dar, după cum puteți vedea acum, instinctele mele au fost corecte. Până acum, a fost cu siguranță un succes deplin”, spune fermierul german.

De la o idee simplă la un fenomen viral

Drive-in-ul a fost inaugurat pe 8 mai și a atras imediat atenția.

„Totul a devenit viral pe TikTok în prima zi”, povestește Silvan Schulze-Weddige.

Mulți clienți au filmat experiența și au publicat videoclipuri pe rețelele sociale. Imaginile cu coloanele de mașini au fost distribuite de mii de ori.

Popularitatea neașteptată a determinat ferma să extindă traseul de acces și să implementeze un sistem care afișează timpul estimat de așteptare.

Oamenii conduc zeci de kilometri pentru căpșuni

Printre clienți se numără și Nina și Mia, două prietene care au parcurs aproximativ 80 de kilometri pentru a testa noul concept.

„Este ceva cu adevărat special la un drive-in”, spune Mia, potrivit DPA.

Nina apreciază diversitatea produselor: „De obicei nu găsești căpșuni acoperite cu ciocolată sau înghețată de spaghete la standurile obișnuite cu căpșuni. ”

„Am o dizabilitate care îmi îngreunează mersul, dar pot conduce. Pentru mine, un drive-in este un adevărat game changer.”, a povestit un alt client.

Ce pot cumpăra clienții

Oferta de la ferma tânărului fermier german depășește cu mult clasicele caserole cu fructe.

La drive-in sunt disponibile:

căpșuni proaspete;

milkshake-uri cu căpșuni;

căpșuni glazurate în ciocolată;

înghețată soft;

înghețată tip spaghetti;

băuturi răcoritoare de tip slushy.

Comenzile sunt plasate la un terminal, direct din mașină.

Prețurile pentru diverse produse pornesc de la 3,49 euro.

Cozi de până la două ore

Succesul a venit și cu provocări logistice.

În weekendurile aglomerate, timpul de așteptare ajunge frecvent la 60-90 de minute, iar în unele zile clienții au stat chiar și două ore la coadă.

Ferma a transmis un mesaj pe site-ul oficial: „Vă mulțumim foarte mult pentru feedback-ul fantastic și pentru prezența uriașă la drive-thru-ul nostru cu căpșuni – nu ne așteptam la un astfel de răspuns!”.

Administratorii au precizat că uneori sunt nevoiți să închidă temporar accesul pentru a evita blocajele în trafic și pentru a asigura siguranța tuturor participanților.

Povestea din Germania, de la Gut Holsterfeld arată cum o idee simplă, adaptată obiceiurilor moderne de consum, poate transforma o fermă agricolă într-o atracție regională.

