Cum a obținut invitații folosindu-se de numele lui Nicușor Dan

Potrivit unor surse judiciare, ancheta a început în martie 2025, după o sesizare depusă de Nicușor Dan, care era atunci primarul general al Bucureștiului.

Anchetatorii susțin că bărbatul contacta organizatori de evenimente și pretindea că este șeful de cabinet al primarului general.

În acest mod, ar fi încercat să obțină invitații gratuite pentru Nicușor Dan și persoane apropiate acestuia.

Printre evenimentele și locațiile vizate s-ar fi aflat Beach, Please!, Saga Festival, Nuba, Loft, Fratelli, dar și concerte ale unor artiști cunoscuți.

A folosit patru conturi de WhatsApp cu identități false

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București a anunțat că inculpatul a fost trimis în judecată pentru „fals informatic în formă continuată (194 acte materiale)”, pe 2 iunie 2026.

Potrivit procurorilor: „În perioada decembrie 2022 – iulie 2025, inculpatul D.C. a administrat și utilizat 4 conturi de WhatsApp, ocazie cu care a introdus, fără drept, date informatice constând în fotografiile aparținând persoanelor P.M.V., C.I. și P.A., în cadrul secțiunii privind poza de profil, precum și după caz, inițialele numelui acestora, folosind aceste elemente pentru a crea aparența că respectivele conturi erau utilizate de persoanele indicate și pentru a purta conversații cu terțe persoane sub identitățile astfel atribuite”.

189 de conversații cu organizatori de evenimente

Conform anchetatorilor, una dintre identitățile folosite a fost cea a șefului de cabinet al primarului general al Capitalei.

Procurorii susțin că: „Utilizând contul WhatsApp aferent unui număr de telefon, inculpatul s-a prezentat în mod repetat ca fiind V.P., șef de cabinet al primarului general al Municipiului București, și a purtat 189 de conversații cu mai multe persoane organizatoare de evenimente, urmărind obținerea unor beneficii constând în invitații/bilete la diverse evenimente, realizarea de videoclipuri de către diverși artiști”.

S-a prezentat și ca reprezentant ANAF și ANPC

Anchetatorii spun că bărbatul ar fi folosit și alte identități false.

„De asemenea, în același scop, în perioada octombrie 2024 – martie 2025, utilizând contul WhatsApp aferent altui număr de telefon, s-a prezentat ca fiind C.I., fiul lui M.I., și a purtat trei conversații cu P.O.R, iar în perioada aprilie – iunie 2025, utilizând alte două numere, s-a prezentat ca fiind P.A. de la ANAF, respectiv ANPC și a purtat o conversație cu D.M. și o conversație cu G.E.C.”, se mai arată în comunicatul Parchetului.

Parchetul a anunțat că inculpatul, care se află sub control judiciar, a fost trimis în judecată.

„La data de 02.06.2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București a sesizat instanța competentă cu rechizitoriul întocmit de procurorul de caz, prin care s-a dispus trimiterea în judecată a unui inculpat recidivist, sub măsura preventivă a controlului judiciar, pentru săvârșirea infracțiunii de fals informatic în formă continuată (194 acte materiale)”, au transmis procurorii.

Cazul urmează să fie judecat de Judecătoria Sectorului 1 București.

