Zayakin, în vârstă de 41 de ani, a fost reținut duminică la Moscova sub acuzația de „finanțare a unor activități extremiste”, în urma unei donații de 1.000 de ruble – aproximativ 16 dolari – pe care a făcut-o Fundației Anticorupție, ce aparține liderului încarcerat al opoziției ruse, Alexei Navalnîi.

Fundația Anticorupție a fost catalogată drept organizație „extremistă” de către autoritățile ruse anul trecut.

Potrivit hotărârii pronunțate de Tribunalul districtual Basmanny din Moscova, lui Zayakin îi este interzis să folosească orice mijloace de comunicare – inclusiv internetul și corespondența scrisă – și nu poate părăsi locuința între orele 20.00 și 8.00 pe perioada în care cazul său este investigat, scrie Novaia Gazeta Europe.

Andrei Zayakin, a colleague and a friend, is put under house arrest in Moscow. A well-published physicist, he has spent a decade uncovering hundreds of fake PhD degrees – many powerful people in Russia lost their fraudulent degrees thanks to him. Now he is banned to use internet. pic.twitter.com/RRJBF0EmAl