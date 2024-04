Știri Externe Angajații unor companii care lucrează în Italia pentru brandul Armani, puși să doarmă în fabrici și plătiți cu 2 euro/oră de Ionela Stănilă . Actualizat Sâmbătă, 06 aprilie 2024, 15:52

O companie ce are legături cu brandul de lux Armani a fost pusă sub supraveghere juridică timp de un an pentru exploatarea angajaților. Armani este acuzată că subcontractează producția unor firme chineze cu ateliere în Italia care exploatează muncitorii, relatează Știri Diaspora.