Bucureștiul conduce detașat

Bucureștiul conduce în top, cu 24.600 de notificări, Capitala fiind urmată de Constanța, cu 3.100 de notificări, și Arad cu 890 de notificări.

„Dosarele nesoluționate sunt, potrivit ANRP, în «așteptare», ceea ce poate însemna că până la soluționarea lor pot trece ani de zile. Potrivit regulamentului de funcționare al ANRP, Autoritatea are obligația de a rezolva circa 700 de dosare pe lună, așadar aproximativ 8.500 de dosare în decursul unui an. Asta înseamnă că, pentru a soluționa toate cele 26.400 de dosare în așteptare, ANRP are la dispoziție cel puțin 3 ani.

În raport cu termenul de soluționare al ANRP, un proces în instanța de fond poate dura aproximativ un an, mai ales dacă apelezi la serviciile unui avocat specializat în recuperarea și retrocedarea imobilelor”, a spus Cătălin – Radu Pavel, avocat coordonator al societății de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.

CEDO a condamnat de mai multe ori România cu privire la faptul că legislația nu avea termene clare privind îndeplinirea obligațiilor legale.

Acuze dure din partea foștilor proprietari la adresa ANRP

Asociația Pentru Proprietate Privată (APP) acuza zilele trecute ANRP că nu rezolvă cererile în termenele legale.

Aceasta a dat exemple de funcționari ai ANRP care au pretins foștilor proprietari să facă cereri pentru soluționarea cu prioritate, chiar dacă le-a fost recunoscută calitatea de persoană îndreptățită și întinderea dreptului de proprietate.

Numai că această solicitare nu este prevăzută legal, iar foștii proprietari consideră acest lucru un abuz. Bașca, chiar dacă fac cereri, foștii proprietari tot nu primesc răspuns pozitiv.

”Chiar și în aceste condiții, după depunerea cererii de soluționare cu prioritate, funcționarii ANRP continuă atitudinea umilitoare față de cei ale căror dosare trebuie să fie soluționate lăsând să treacă foarte mult timp până când dosarul este repartizat unui consilier în vederea analizei. Din acest moment, deși o instanță a recunoscut calitatea de proprietar și întinderea dreptului de proprietate, în cele mai multe dintre situații îi sunt cerute persoanei îndreptățite, în mai multe etape, alte documente care nu au legătură cu situația de fapt și nu sunt necesare pentru stabilirea cuantumului despăgubirilor.

După multe alte luni de așteptare o parte din proprietarii deposedați abuziv primesc decizia de compensare în puncte (actul administrativ prin care este stabilit cuantumul total al despăgubirilor) și constată că bunurile confiscate de regimul comunist au fost mult subevaluate, singura lor șansă fiind contestarea acestei decizii pe cale judiciară pentru ca instanța să stabilească valoarea corectă a despăgubirii.

Mai trebuie amintit faptul că în conținutul deciziei de compensare în puncte nu se arată modul în care s-a ajuns la cuantumul final al despăgubirii de parcă ar fi atributul suveran al Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor din cadrul ANRP de a stabili valoarea despăgubirii în absența oricărei justificări”, se arată într-un comunicat al Asociației pentru Proprietate Privată și Asociația pentru Restituirea Proprietăților și Drepturile Omului în România (ResRO).

Tărăgănare cu dosare nesoluționate nici la un an și jumătate

”În foarte multe situații dosarele persoanelor îndreptățite care au depus cerere de soluționare cu prioritate nu au fost soluționate nici după un an și jumătate de la depunerea cererii!!!

APP și ResRO recomandă proprietarilor cu dosare inregistrate la ANRP în care există hotărâri judecătorești de constatare a întinderii dreptului de proprietate să formuleze cereri de soluționare cu prioritate a acelor dosare și, dacă nu primesc decizia într-un termen scurt, să se adreseze din nou instanței”,