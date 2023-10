Armata israeliană și-a prezentat planurile de a lansa în curând o invazie terestră în Gaza, zeci de mii de soldați având ordin să captureze orașul Gaza și să elimine conducerea de vârf a grupării militante palestiniene Hamas. Se așteaptă ca acest asalt să fie cea mai mare operațiune terestră a Israelului din 2006 încoace, când a invadat Libanul.

Acumularea de echipamente militare observată în imaginile din satelit se află la aproximativ șase kilometri nord de punctul de trecere Erez, principalul punct de intrare de la granița nordică a Fâșiei Gaza. Punctul de trecere Erez a rămas închis de când forțele israeliene l-au recucerit, după ce a fost ocupat de luptătorii Hamas pe data de 7 octombrie.

