Asteroidul Oumuamua ar putea proveni dintr-un sistem solar binar

Asteroidul Oumuamua, care are forma unui trabuc, provine, cel mai probabil, dintr-un sistem binar de stele, arată un studiu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Science Daily scrie că un sistem binar este un sistem cu două stele, care orbitează un centru comun. Autorii studiului au analizat eficiența sistemelor stelare binare în ceea ce privește ejectarea obiectelor. Ei au analizat, totodată, cât de comune sunt aceste sisteme în Galaxie.

Cercetătorii au mai aflat că obiectele stâncoase, precum Oumuamua au o probabilitate mult mai mare să provină dintr-un sistem stelar binar, întrucât aceste sisteme sunt eficiente în expulzarea materialului decât cele cu o singură stea. Asteroidul Oumuamua ar fi fost expulzat din sistem în timpul formării planetelor acelui siste,

Oumuamua a fost descoperit în luna octombrie a anului trecut de către un cercetător care folosește un sistem sofisticat de telescoape de la Universitatea din Hawaii, sistem ce scanează cotinuu universul pentru a observa un astfel de eveniment. NASA a aflat ulterior că provine din alt sistem solar, însă nu se știa exact din care.

Bucata de rocă are un diametru de 400 de metri și a intrat imediat în atenția cercetătorilor datorită orbitei sale extreme. El vine din direcția constelației Lira, aflată aproape vertical deasupra planului eliptic pe care planetele și alți asteroizi orbitează Soarele.