Asteroidul de forma unui trabuc e din alt sistem solar. Astronomii au confirmat luni, 20 noiembrie, că obiectul stâncos misterios, de forma unui trabuc, detectat pe 19 octombrie a.c., din Hawaii, este un asteroid care provine dintr-un alt sistem solar, potrivit theguardian.com.

Descoperitorii săi l-au botezat „Oumuamua” (“mesager”, în limba hawaiană), fiind văzut cu ajutorul telescopului Pan-STARRS1, aflat în Hawaii, care urmărește obiecte care trec prin apropierea Terrei.

Paul Chodas, directorul Centrului de studiu al obiectelor care se deplasează în apropiere de Pământ de la Jet Propulsion Laboratory al NASA, din Pasadena, California, a adăugat că „este un vizitator straniu venit dintr-un sistem solar foarte îndepărtat care are o formă pe care nu am văzut-o niciodată în vecinătatea noastră cosmică”.

Apariția e fără precedent, iar descoperirea deschide o nouă fereastră către formarea altor lumi stelare în galaxia noastră, Calea Lactee, potrivit oamenilor de știință care au realizat analiza ale cărei rezultate au fost publicate în revista britanică Nature.

Potrivit acestor astronomi, acest obiect neobișnuit a călătorit singur de-a lungul Căii Lactee sute de milioane de ani înainte, de a trece prin sistemul nostru solar și a-i urmări traiectoria.

Această formă neobișnuită este fără precedent printre cei circa 750.000 de asteroizi și comete observate până în prezent în sistemul nostru solar în care s-au format, potrivit cercetătorilor.

Oamenii de știință au stabilit cu certitudine natura extrastelară a acestui asteroid întrucât analiza datelor adunate arată că orbita sa nu-și poate avea originea în interiorul sistemului nostru solar.

Astronomii estimează că un asteroid interstelar similar cu „Oumuamua” trece prin interiorul sistemului nostru solar circa o dată pe an.

Însă, asemenea corpuri sunt dificil de urmărit și nu au fost detectate până acum. Numai în perioada recentă telescoapele de supraveghere a acestor obiecte au devenit suficient de puternice pentru a avea o șansă de a le descoperi.

Imediat după descoperire, alte telescoape din jurul globului, printre care Telescopul foarte mare al Observatorului european austral din Chile, au început să urmărească asteroidul pentru a-i determina caracteristicile.

Câteva telescoape terestre de mare putere continuă să urmărească asteroidul pe măsură ce se îndepărtează tot mai mult de Terra. Două telescoape spațiale ale NASA, Hubble și Spitzer, urmăresc obiectul în această săptămână.

„Oumuamua” a ajuns pe orbita lui Marte în jurul datei de 1 noiembrie și va trece prin apropierea lui Jupiter în mai 2018, înainte de a-și continua drumul dincolo de Saturn în ianuarie 2019, când va ieși din sistemul nostru solar îndreptându-se spre constelația Pegas. La 20 noiembrie, obiectul zbura cu o viteză de 38,3 km pe secundă și se afla la circa 200 de milioane de kilometri de Terra.

Observarea asteroidului cu telescoape terestre mari va continua până când acesta va deveni virtual nedetectabil, respectiv după jumătatea lui decembrie. Un alt asteroid de mărimea unei case va trece foarte aproape de Pământ.

De altfel, specialiștii au calculat care este riscul producerii unui Armaghedon cauzat de un asteroid sau o cometă.

În urmă cu oatru ani, un expert NASA dădea un răspuns halucinant, în legătură cu asteroizii care pot lovi Terra.

This animation (annotated) shows the path of the interstellar asteroid 1I/2017 (`Oumuamua) through the Solar System https://t.co/hUeb6Hfeiw pic.twitter.com/JWFo1SDyGh

