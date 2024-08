Feribotul care transporta 30 de rezervoare de combustibil, după cum a confirmat șeful districtului Temryuk, Fiodor Babenkov, a suferit daune semnificative care au dus în cele din urmă la scufundarea sa.

Amploarea incendiului și eventualele victime sunt în prezent în curs de evaluare. Ucraina nu a comentat imediat incidentul.

La faţa locului a fost trimis un tren special pentru stingerea incendiului. Mai mult de 100 de persoane sunt implicate în stingerea incendiului.

Portul Kavkaz este unul dintre cele mai mari porturi ale Rusiei la Marea Neagră. Acesta este folosit și pentru aprovizionarea cu combustibil a peninsulei Crimeea.

There were 30 fuel tanks on the ferry in Kavkaz port, local authorities report.



A fire train is involved into putting out the fire.



Careful, the second video is loud. https://t.co/AnKGneCKSD pic.twitter.com/OTda5GZ4sa