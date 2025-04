Proiectul, influențat de războiul din Ucraina

Primele 14 buncăre vor fi finalizate în toamnă în regiunea de nord-est, iar alte patru vor fi construite la granița de sud-est.

Conform oficialilor militari, proiectul a fost influențat de experiența războiului din Ucraina, iar buncărele vor fi proiectate pentru a rezista la impactul obuzelor de 152 mm.

„Nu am testat buncărele împotriva dronelor, dar am folosit o cantitate suficientă de explozivi pentru a ne asigura că acestea oferă protecție. În plus, ne bazăm pe metode folosite în Ucraina, precum plase și alte mijloace speciale, pentru a preveni pătrunderea dronelor în interior”, a explicat Ainar Afanasiev, șeful Departamentului de Inginerie al Forțelor de Apărare.

Rețeaua de fortificații va include mai mult decât buncăre – vor fi instalate bariere antitanc și posturi de tragere. În perioade de criză, vor putea fi utilizate și alte măsuri defensive, precum bariere explozive, mine și distrugerea strategică a podurilor și conductelor.

„În timp de pace, aceste măsuri nu sunt activate, dar în caz de criză, vor fi folosite”, a precizat Afanasiev.

Vor fi ridicate 600 de buncăre

În total, la granița de est vor fi construite aproximativ 600 de buncăre. Deși structurile vor fi amplasate în principal pe terenuri de stat, vor fi utilizate și terenuri private.

„Stabilim acum locația exactă a acestor fortificații împreună cu Forțele de Apărare și încercăm să maximizăm utilizarea terenurilor de stat. Proprietarii privați afectați de Zona Baltică vor fi contactați de autorități și „se va negocia pentru a conveni asupra condițiilor în care terenul lor poate fi folosit”, a declarat Kadi-Kai, șeful Departamentului Infrastructură RKI KolloK.

Autoritățile subliniază că achiziția terenurilor nu este necesară, întrucât fiecare buncăr necesită doar 50 de metri pătrați, iar dreptul de folosință va fi suficient.

Șeful NATO a avertizat, joi, că amenințarea rusă va rămâne odată cu încheierea păcii în Ucraina.

Anterior, Mark Rutte a promis un răspuns „devastator” în cazul unui atac asupra Poloniei sau al unei alte țări NATO.

