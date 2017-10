Evoluția internetului are și părți rele, avertizează specialiștii IT. În ultimul an, românii au cumpărat din ce în ce mai multe produse electrocasnice inteligente, adică televizoare, cuptoare, aparate de aer condiționat care pot fi conectate la internet. Puțini s-au interesat şi de măsurile de protecție. Tot ce este online şi fără vreo măsură de securitate devine o pradă ușoara pentru hackeri. Cu doar câteva click-uri, pot să afle ce se întâmplă în locuința dumneavoastră.

Camere web instalate în televizoare şi computere pot fi controlate de la distanță. Nu doar oamenii obișnuiți au probleme, ci şi ministerele importante din România. Spionii cibernetici vor să afle secretele tării noastre prin operațiuni sofisticate, unele nedetectabile. Anton Rog, șeful centrului CyberInt al Serviciului Român de Informaţii , a vorbit despre aceste subiecte sensibile într-un interviu pentru Libertatea.

Spionii din televizor

Anton Rog spune că trebuie să fim precauți atunci când folosim internetul pentru aparatele electronice pe care le avem în casă. Pe piața au apărut televizoare care au incorporate camere web. Ele pot fi uşor penetrate de hackeri. „Dacă am laptop cu o cameră de luat vederi înglobată în el, ar trebui să mă asigur că acea cameră este descoperită numai în momentele în care vreau să o folosesc. Dacă am un televizor inteligent care îmi permite să mă conectez la internet și să am o discuție online și cu video, la fel, mă asigur că acea cameră este descoperită numai în momentele în care o folosesc”, spune expertul IT al SRI. Există soluții pentru a vă putea proteja de amenințările cibernetice: „Pentru oamenii de acasă amenințările vin din faptul că nu au sisteme de operare actualizate la zi, că nu au instalate produse antivirus licențiate și cu semnăturile licențiate la zi. Totodată, amenințările vin din faptul că folosesc dispozitive noi, frigidere, televizoare, cuptoare ș.a., care au inteligență pusă în ele și în care accentul s-a pus exclusiv pe funcționalitate și aproape deloc pe securitate”, spune Anton Rog.

Secretele României, vânate prin metode nedetectabile

Șeful centrul SRI care se ocupă cu protejarea cibernetică a instituțiilor statului spune că hackerii şi-au perfecționat atacurile. În ultima perioadă au lansat atacuri asupra unor ministere care nu au putut fi detectate: ” Sunt în continuare atacate ministere-cheie. Ce înseamnă atacuri mai complexe? Vă dau un exemplu concret, ca să înțelegeți. Un minister-cheie din România a fost ținta unui astfel de atac anul acesta cu un malware(Nr. virus), un software rău-intenționat, care nu este detectabil de niciun produs antivirus. Practic, deși în instituția respectivă sunt instalate mai multe soluții antivirus, produsul malware respectiv este nedetectabil”, spune Anton Rog. Aceste operațiuni sunt finanțate de alte state, cu scopul de a obține informații secrete deținute de România. Pot să caute date bancare, hărți cu resursele de gaz şi petrol sau planuri ale armatei. Atacatorii sunt dispuși să plătească sume uriașe de bani, chiar şi sute de milioane de euro, susține expertul SRI. „Unele dintre cele atacuri le-am găsit. Pe unele mai târziu, și e bine că le-am găsit într-un final, dar ele deja și-au produs efectul. Paguba strategică sau economică într-o mare parte s-a produs. Pe altele le-am găsit destul de repede după desfășurarea lor.În momentul în care sunt furate documente strategice prin spionaj cibernetic cuantificarea pagubelor nu se face pe loc, ci se realizează în timp. Pentru că nu putem ști niciodată când acele documente pot fi folosite împotriva statului, în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat, în momente politice cheie”, spune şeful centrului CyberInt al SRI.