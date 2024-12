Helmut Duckadam a murit luni, 2 decembrie, la vârsta de 65 de ani. ”Eroul de la Sevilla” se confrunta de mai mulți ani cu probleme cardiace. Alexandra Duckadam, soția fostului portat de la Steaua, a oferit prima reacție după decesul soțului său.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Contactată de Prosport.ro, Alexandra Duckadam a oferit prima reacție după moartea legendarului Helmut Dukadam. Declarațua acesteia a fost una scurtă, ținând să precizeze că nu poate să vorbească despre această tragedie și nici nu poate. ”Nu vreau și nu pot să vorbesc acum”, a spus Alexandra Duckadam.

Marcel Pușcaș a dat vestea tristă, despre moartea lui Helmut Duckadam

Eu am aflat ieri că Helmut e în spital. Am încercat să îl sun, dar din păcate nu am mai putut să discut cu el. Am discutat cu familia. El intrase în comă. Se simțise rău și s-a dus la spital. Helmut mi-a fost coleg la Steaua, iar el va rămâne pentru totdeauna legenda României. Sunt devastat”, a spus Marcel Pușcaș pentru ProSport.

Recomandări Harta puterii după parlamentare. PSD ia un sfert din mandate, AUR și-a dublat scorul. Fiefurile PNL pot fi numărate pe degetele de la o mână | Analiză

Pe 19 septembrie, Helmut Duckadam a fost dus la Spitalul Universitar, unde a fost operat pe cord deschis. El a suferit o intervenție la aortă, care este cea mai mare arteră din organism, pleacă din ventriculul stâng al inimii și ajunge până în zona abdominală.

Helmut Duckadam a mai avut diverse probleme cardiovasculare, atât de-a lungul carierei de jucător, cât și după. Primele au debutat imediat după finala de la Sevilla, din 1986. Fostul mare portar a avut un cheag de sânge la mâna dreaptă, acesta a fost și motivul retragerii din fotbal la doar 27 de ani.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News