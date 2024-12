Șeful statului ucrainean a confirmat că ţara sa doreşte o încetare cât mai rapidă a războiului. Totuși, astfel de măsuri ar putea fi luate în considerare „numai atunci când vom şti că suntem suficient de puternici”, a precizat Zelenski, făcând aluzie la aderarea Ucrainei în NATO.

În condiţiile în care invadatorii ruși continuă să avanseze în estul Ucrainei, Zelenski se plânge că sprijinul acordat ţării sale de către partenerii străini „nu este suficient” şi îndeamnă NATO să trimită invitația de aderare cât mai curând posibil.

Răspunzând la toate întrebările în limba ucraineană, el a recunoscut că este dificil ca armata ucraineană să recucerească prin forţă unele dintre teritoriile ţării ocupate de armata rusă, inclusiv Peninsula Crimeea, anexată de Kremlin în martie 2014.

„Armatei noastre îi lipseşte puterea de a face acest lucru. Acesta este adevărul. Trebuie să găsim soluţii diplomatice”, a subliniat preşedintele ucrainean.

Potrivit lui Zelenski, măsurile diplomatice ar putea fi luate în calcul numai atunci când ucrainenii vor înțelege că sunt „suficient de puternici” încât Rusia să nu poată lansa o nouă agresiune împotriva ţării lor.

Insistând că aderarea la NATO este indispensabilă pentru securitatea şi prosperitatea Ucrainei, Zelenski apreciază că războiul a intrat într-o „perioadă complicată”.

Sugerând disponibilitatea conducerii de la Kiev de a negocia recuperarea unei părţi din zonele ucrainene ocupate după încheierea conflictului, remarcile sale par să reprezinte o schimbare faţă de poziţia de lungă durată potrivit căreia ţara sa va lupta până va reveni la granițele stabilite în 1991, notează Kyodo.

Volodimir Zelenski a mai spus că unii dintre cei 12.000 de soldaţii nord-coreeni desfăşuraţi în vestul Rusiei pentru a lupta împotriva armatei ucrainene au fost deja ucişi şi s-a declarat aproape sigur că aceștia vor fi folosiți în cele din urmă drept „carne de tun”.

În opinia președintelui ucrainean, ceea ce ar putea conta mai mult pe termen lung este faptul că soldaţii nord-coreeni vor fi instruiţi de armata rusă în condiţii reale de război. El a avertizat că aceasta ar avea un impact negativ enorm asupra stabilității Asiei şi al altor regiuni.

Interviul, care a durat aproximativ o oră, a fost acordat în timp ce agresiunea militară rusă a ajuns într-un punct critic şi se pune întrebarea dacă sprijinul SUA pentru Ucraina va continua odată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, moment așteptat pe 20 ianuarie 2025.

Volodimir Zelenski a declarat că preşedintele reales al SUA şi echipa sa studiază „planul de victorie” propus de el şi de aceea, personal, se aşteaptă la discuţii suplimentare pentru a explica „anumite lucruri mai în detaliu”.

„Dar nu va exista nicio capitulare din partea Ucrainei. Acesta este un fapt şi cred că el (Donald Trump – n.r.) îl înţelege”, a conchis șeful statului ucrainean.

Pe de altă parte, cancelarul german Olaf Scholz a efectuat o vizită surpriză în Ucraina pentru a-și reafirma susținerea în fața agresiunii ruse.

Scholz a promis Ucrainei un sprijin militar suplimentar în valoare de 650 de milioane de euro, care urmează să fie livrat până la sfârșitul anului, în condițiile în care Germania rămâne cel mai mare furnizor european de armament pentru Ucraina.

DPA: German Chancellor Olaf Scholz has arrived in Kyiv for the first time in two and a half years



He will hold talks with Volodymyr Zelenskyy, the publication specifies. pic.twitter.com/FRBygDbP5I