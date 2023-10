Avioanele „de momeală” Tu-95MS „Bear H” au apărut la baza aeriană Engels, situată la 14 kilometri est de Saratov – o locație care a fost atacată în mod repetat de către forțele ucrainene în ultimul an.

Imaginile surprinse de PlanetLabs și oferite publicației The War Zone arată „avioane” bidimensionale în zona de parcare.

This is particularly why there have always been so many jokes about the Soviet military: pic.twitter.com/YvXBiuaj5u