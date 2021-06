„Sunt bine, sunt bine”, a dat asigurări Kamala Harris, ridicând două degete în sus, zâmbind după aterizare, adăugând totuşi: „Cu toţii am spus o mică rugăciune, dar suntem bine”.

„Este o problemă tehnică. Nu există îngrijorări majore cu privire la securitatea” fostei senatoare californiene, a explicat purtătoarea sa de cuvânt, Symone Sanders.

O jurnalistă prezentă al bordul avionului Air Force Two a descris un „zgomot neobişnuit provenind de la trenul de aterizare în cursul decolării”.

„Aterizarea a decurs însă complet normal”, a precizat ea.

Vicepreşedinta a schimbat avionul şi a anunțat pe Twitter că ajuns în Guatemala.

Im here in Guatemala City for my first international trip as Vice President. I look forward to meeting with President @DrGiammattei and community leaders. pic.twitter.com/HHCWRt2zBi