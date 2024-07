Mașina a fost găsită în parcarea unei bănci din Peoria, Arizona, iar familia lui Benji crede că acesta a adormit și a murit în vehicul din cauza insolației.

Gregory a interpretat rolul lui Brian Tanner, cel mai mic copil al familiei Tanner, în serialul „Alf”. Serialul se învârte în jurul peripețiilor unei familii care adoptă un extraterestru ce se prăbușește în garajul familiei.

De asemenea, Gregory a avut câteva apariții în diverse emisiuni TV în anii 1980 și începutul anilor 1990, printre care „The A-Team”, „TJ Hooker”, „Fantasy Island” și „The Twilight Zone”.

Copilul-actor și-a împrumutat vocea diferitelor personaje din seriale animate, în special personajului Ben din „Fantastic Max”. În plus, Gregory a apărut în serialul de televiziune PSA „The More You Know”, serialul de jocuri pentru copii „Im Telling!” și un episod din „Fun House”.

Benjamin Gregory Hertzberg s-a născut în Encino, California, la 26 mai 1978. Tatăl, unchiul și sora lui au fost toți actori, iar bunica a fost agentul său. A studiat filmul la Academia de Artă.

După ce a renunțat la actorie, Gregory a dus o viață privată, cu puține apariții publice, căsătorindu-se în 2006, la un an după ce a fost lăsat la vatră onorabil din Marina SUA.

Serialul „Alf” a fost difuzat de televiziunea NBC între 1986 și 1990, având 99 de episoade. În 2018 studioul Warner Bros. a anunțat că intenționează să facă un nou serial „ALF”, însă a anulat ulterior aceste planuri.

FOTO: Hepta

