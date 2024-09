Problemă l-a lăsat chiar și pe el perplex. „Dezinformarea este cea în care, într-un fel, a trebuit să renunț și să spun: Bine, am dat această problemă generației tinere”, spune Gates pentru CNBC.

Dezinformarea a devenit din ce în ce mai frecventă, deoarece progresele tehnologice, cum ar fi roboții de chat cu inteligență generală artificială, facilitează generarea și răspândirea rapidă a falsurilor. Dezinformarea generată de inteligența artificială a fost desemnată drept principalul risc global pentru următorii doi ani într-un sondaj al Forumului Economic Mondial din ianuarie.

Cincizeci și cinci la sută dintre americani au declarat că guvernul SUA și companiile de tehnologie ar trebui să acționeze pentru a restricționa informațiile false online, într-un sondaj realizat în 2023 de Pew Research Center, notează sursa citată.

Gates, subiectul a numeroase teorii ale conspirației, este probabil mai familiarizat cu dezinformarea decât ar dori să fie. O conversație cu fiica sa, Phoebe, i-a deschis și mai mult ochii asupra gravității problemei, spune el.

„Auzind-o pe fiica mea vorbind despre faptul că a fost hărțuită online și despre faptul că prietenii ei s-au confruntat destul de des cu acest lucru, mi-am dat seama de asta într-un mod la care nu mă gândisem până atunci”, spune Gates.

Anul trecut, într-un interviu acordat publicației The Information, Phoebe Gates a vorbit despre ceea ce ea a numit „concepțiile greșite și teoriile conspirației” cu privire la familia sa și la propriile relații, inclusiv despre comentariile rasiste online referitoare la unul dintre foștii ei prieteni, care este de culoare.

Gates, cofondatorul Microsoft, urmează să abordeze subiectul într-o viitoare serie Netflix în cinci părți intitulată „What’s Next? The Future With Bill Gates”, care va avea premiera pe 18 septembrie.

Într-o avanpremieră a serialului, Gates îi spune fiicei sale că îi pare rău că nu are o soluție la îndemână pentru a încetini răspândirea dezinformării.

Alte probleme, cum ar fi eradicarea bolilor sau promovarea unei energii mai curate, încă nu sunt ușor de rezolvat, dar au soluții mai clare, spune el.

Discuțiile cu experți în dezinformare din timpul filmărilor l-au ajutat pe Gates să realizeze că și el împărtășește impulsul uman de a căuta informații care confirmă convingerile avute anterior.

„Chiar și eu mă complac”, spune el. „Să spunem că există un politician care nu-mi place și există un articol online care îl critică puțin. Mă gândesc: Oh, este o critică atât de bună (și) mi-a plăcut să o citesc, chiar dacă a fost exagerată”.

Gates spune că nu este sigur cum să oprească răspândirea dezinformării. Este sensibil la contraargumentul conform căruia restricționarea oricărui tip de informație online ar putea afecta dreptul la liberă exprimare, dar este de acord că trebuie stabilite anumite tipuri de reguli, spune el.

Problema nu va dispărea. Este deja mult prea ușor ca informațiile false să se răspândească printre miliardele de oameni care utilizează în mod activ internetul, spune Gates. „Și, dacă o prinzi o zi mai târziu, răul este făcut”, mai spune el.

