O lingură împarte acum creștinii în două tabere. O lingură a cărei istorie este mai veche decât ne-am putea închipui. În Sardinia au fost găsite piese datând din timpul civilizației neolitice Ozieri, făcute din ceramică. Erau folosite și în Egiptul antic, făcute din fildeș, silex sau lemn, majoritatea cu simboluri religioase pe ele.

Biserica începe să le folosească în practica liturgică din primele veacuri ale erei noastre, însă doar pentru împărtășirea copiilor și bolnavilor. Restul primeau Sfântul Trup în mână, iar diaconul le oferea potirul cu Sfântul Sânge, arată Orthodox Wiki.

Abia în secolul al IX-lea lingurița este enumerată printre vasele sfinte ale altarului. Cam de când erau și zidurile ruinelor de care s-au sprijinit credincioșii care au luat lumină, pentru a doua oară, la Constanța.

Sute de oameni au venit la a doua slujbă de Înviere de la malul mării, fericiți că pot să fie la biserică după luni în care au stat acasă. Și mulți au venit „întăriți în credință”, după post și rugăciune, ca să se și împărtășească. Cu aceeași linguriță, pentru că ÎPS Teodosie nu vrea să schimbe regulile nici măcar din cauza pandemiei de COVID-19.

Și nici credincioșii nu vor asta.

„Intru în biserică și am plecat sănătoasă”

„Nu trebuie să se bage în treburile bisericii. Lingurița nu îmbolnăvește niciodată. Eu una am fost foarte bolnavă, și eu și familia, și de 30 de ani n-am luat o pastilă. Când sunt bolnavă merg la biserică, mă așez, chiar dacă e închisă, chiar dacă e preot… Intru în biserică și am plecat sănătoasă”, ne asigură doamna Anișoara, care abia a așteptat să poată veni la biserică. Are mască, dar o ține pe bărbie în afara bisericii.

ÎPS Teodosie a împărtășit pentru a treia oară în timpul pandemiei de COVID-19 cu aceeași linguriță. Foto: Dumitru Angelescu

Mulți au făcut așa. „Vă rog să păstrați distanța sanitară!”, mai întrerupea slujba din când în când ÎPS Teodosie, chiar dacă era clar că devenea tot mai greu pentru credincioși să păstreze distanța de doi metri.

„Eu m-am întărit în credință. De 30 de ani mă împărtășesc, și de copil, și de multe ori am fost în pragul morții și numai credința m-a salvat. Și pe mulți. Maslul, Liturghia, acestea ne-au dat viață. Eu chiar am fost un om care ar fi trebuit să mor și asta m-a ținut în viață și am jurat să-i slujesc lui Dumnezeu toată viața”, îmi spune apăsat o femeie care stă în genunchi într-un colț al curții. Nu îi e teamă că s-ar putea îmbolnăvi de la împărtășania sorbită imediat după alt credincios, din aceeași lingură.

Ne îmbolnăvim de la păcate, mamă, de la răutate. De asta să ne fie teamă. Dacă eu îți vorbesc urât dumitale, te-am jignit, asta e o crimă. Nu ne îmbolnăvim de la asta, ne îmbolnăvim de la răutate. Enoriașă din Constanța:

„De ani, ani, mii de ani, nu s-a îmbolnăvit nimeni. Acuma se îmbolnăvește cu pandemia? Haide, lăsați…”, îmi spune o doamnă care îmi încălzește mâinile într-ale ei. Pe sub mască, ne și zâmbim. Ea e fericită, în seara asta a putut veni la biserică.

În genunchi, la a doua slujbă de Înviere, oficiată la Constanța Foto: Dumitru Angelescu

Alte biserici nu ating lingurița de buzele credincioșilor la împărtășanie

O femeie care se grăbește cu candela aprinsă acasă, după miezul nopții, încearcă o explicație, de sub masca pe care scrie „Hristos a înviat!”: „Domnul Hristos așa cum a lăsat-o este bună. La Cina cea de Taină a lăsat-o bine. Și e bine. Nu mi-e frică de îmbolnăvire. Noi purtăm mască să ne protejăm unii de alții, că nu știi care poate să fie. Dar condiția este când intri în biserică să fii sănătos. Și atunci automat în fața potirului ești sănătos”.

„Să nu se schimbe deloc”, „trebuie să ne continuăm viața cu bune și cu rele înainte”, spun alți enoriași constănțeni.

Lingurița se folosește în Taina Împărtășaniei în bisericile ortodoxe din primele secole ale erei noastre

Un bărbat care spune că a călătorit în toată lumea când lucra ca vaporean crede că există soluții. „Știu că sunt alte culte care folosesc altă metodă separat. Citesc din Biblie că a luat o pâine și a frânt-o și după aceea și cu vinul. Eu am fost pe-afară, am navigat, am vizitat și alte tipuri de biserici și am văzut că se poate și altfel. Dumnezeu nu se poticnește într-o metodă sau alta”, spune bărbatul.

Dumnezeu poate nu, dar Biserica Ortodoxă pare că da. În alte practici liturgice, de exemplu în bisericile rusă sau greacă, lingurița cu împărtășanie nu atinge buzele credinciosului, arată Orthodox Wiki. Biserica Ortodoxă Română nu a luat o decizie în acest sens încă, dar susține că se consultă cu alte biserici ortodoxe pentru o soluție.

