De Mihai Toma,

Libertatea a relatat, zilele trecute, cazul Secției de Recuperare Eforie Sud a Spitalului Județean Sf. Apostol Andrei Constanța, unde pică pereții pe pacienți, prin găurile acoperișului plouă, bolnavilor internați li se servește mâncare rece și fac dușuri la temperaturi extreme!

Primele măsuri: ușile spațiilor insalubre au fost bătute în cuie și vor fi aduse containere în care vor fi cazați pacienții, urmând să mai fie folosite doar două dintre saloanele care se prezintă în condiții mai bune. Renovarea se va face abia de anul viitor.

Ambulatoriul de la Eforie Sud a fost modernizat cu bani europeni printr-un proiect de 8.000.000 de lei și a fost inaugurat în vara trecută. Chiar și în aceste condiții, bazinele de la hidroterapie nu funcționează, din cauza unor probleme de construcție.

Recent, un pacient a sesizat DSP, după ce dezinfecția s-ar fi făcut în timp ce pacienții erau în paturi, în saloane!

“Care sunt reglementările legale privind programul de dezinsecție și deratizare și dacă este normal ca dezinsecția să se facă în saloane în prezența pacienților aflați în paturi, în timpul efectuării tratamentului bolnavilor internați, fără un anunț prealabil sau măcar cu mutarea pacienților în alte saloane?”, este întrebarea cu care începe sesizarea către Direcția de Sănătate Publică.

”Ne-am refugiat la electroterapie”

Salon din spitalul Eforie Sud

Una dintre pacientele internate la Eforie Sud a relatat în adresă o situație șocantă:

“Mi s-a întâmplat să fiu internată în Secția de Recuperare Eforie Sud, care aparține de Spitalul Județean Constanța, pe 27 noiembrie 2019. În pat fiind, ne-am pomenit în salon cu «băieții de la o firmă de dezinsecție», care, intempestiv, în 3 minute, ne-au pulverizat salonul cu pacientele în paturi. Ne-am refugiat în secția de electroterapie, dar pe aici trecuseră deja băieții și, din cauza soluției, pavimentul se transformase în patinoar”.

Recomandări Mărturia unei asistente despre Revoluția din Timișoara: 'La camera primiri urgențe, sângele îți intra în pantofi!' Imagini șocante

Pacienții s-au plâns medicului coordonator, arată documentul, însă răspunsul primit a fost halucinant:

Noi facem dezinsecția când ne programează ei! Stați liniștiți, nu sunteți în pericol precum cei intoxicați la Timișoara. Medic coordonator, spitalul Eforie Sud:

Pacienții acuză probleme de sănătate!

“Diagnosticul meu nu mi-a permis să mă externez la cerere. Eu aveam patul lângă geam și, din cauza substanțelor pulverizate, am făcut un eritem pe față. Am aerisit salonul două zile, la 4 grade Celsius afară, iar două colege de salon au făcut faringo-traheită”, mai notează pacienta.

Cătălin Grasa, managerul Spitalului Județean Constanța

“Nu cred, se poate să fie exagerări! Oricum, o să cercetăm și noi cazul legat de curățenie. Pe de altă parte, operațiunile acestea, dezinfecție, dezinsecție, deratizare, se fac în orice spital…”, a spus Cătălin Grasa, managerul Spitalului Județean Constanța.

Banii de la minister au fost folosiți pentru secția Obstetrică-Ginecologie

“Sunt unele probleme la Secția de Recuperare de la Eforie Sud, dar să știți că este curat! Aș mai vrea să spun că fostul ministru Sorina Pintea s-a implicat și ne-a ajutat cu 8.000.000 de lei, însă erau dedicați exclusiv pentru clădirea de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean, cea din oraș. Am adus aparatură nouă, am renovat, am cheltuit circa 3.000.000 de lei pentru dotări. Restul s-a întors, însă ceea ce am vrut să spun e că acei bani nu erau pentru Eforie Sud, am vrut să se înțeleagă acest lucru exact”, a explicat managerul spitalului.

Recomandări Viorel a stat într-un cavou cu cei 2 copii. Povestea bărbatului care construiește Catedrala, visând să-și construiască propria casă

Au bătut ușile în cuie!

Pe de altă parte, ca prime măsuri, la Eforie Sud vor fi aduse containere moderne în care vor fi cazați pacienți, urmând să nu mai fie folosite pentru internări saloane cu probleme ale Secției de Recuperare. În plus, au fost bătute în cuie ușile zonelor mizere și dezafectate!

Șeful Consiliului Județean: ”Aducem containere pentru pacienți”

Horia Țuțuianu, președintele CJ Constanța

Libertatea a vorbit și cu Horia Țuțuianu, președintele CJ Constanța.

Recomandări CGMB a aprobat proiectul inițiat de Firea. Investiția de 1 miliard de euro ar urma să înceapă în martie anul viitor

-Libertatea: Care este situația saloanelor secției de recuperare, internări, de la Eforie Sud? Sunt imagini trimise de pacienți – cu pereți crăpați, tavane fisurate etc.

-Horia Țuțuianu: Bolnavii nu sunt afectați de fisurile apărute și nici procedurile medicale nu sunt blocate. Cu siguranță că, în viitorul apropiat, vom aloca finanțarea corespunzătoare remedierii problemelor.

-De ce nu au fost prinse respectivele saloane în renovarea ambulatoriului?

-Prin Programul Operațional Regio 2007 – 2013 nu am putut reabilita și dota decât ambulatoriul. Vă asigur că dacă ar fi existat posibilitatea accesării de fonduri pentru a reabilita toate clădirile, am fi făcut-o.

-Ce soluții sunt pentru remedierea situației? Există vreun plan?

-Chiar dacă pentru o perioadă secția de internări va fi închisă, începând, cred, din februarie, pentru reabilitare, pacienții vor beneficia în continuare de tratament în ambulatoriu. În baza biletului de trimitere, vor beneficia de 10 zile de proceduri gratuite. Având în vedere că vorbim de o clădire veche, e nevoie de lucrări majore. Am căutat împreună cu oamenii din conducerea spitalului soluții pentru a oferi servicii de internare la capacitate maximă. O posibilă soluție e amplasarea unor structuri ușoare, de tip container, realizate special pentru desfășurarea de astfel de activități, dotate și branșate la utilități. Astfel vom putea asigura, până la finalizarea lucrărilor, cazarea pacienților.

De ce nu merge hidroterapia și ce se întâmplă cu restul clădirilor

-Bazinele de hidroterapie nu sunt funcționale de la inaugurarea ambulatoriului. Care este situația?

–La efectuarea probelor de etanșeitate, s-au observat deficiențe, motiv pentru care i s-a cerut executantului să remedieze problemele. Reprezentanții acestuia au ajuns la concluzia că este necesară realizarea unei expertize tehnice. Am demarat un raport de expertiză, care să clarifice problemele tehnice semnalate la bazine.

Bazin de hidroterapie

-Care este situația clădirilor dezafectate din spațiul de 12 hectare preluat de CJ în momentul în care spitalul a devenit secție a Spitalului Județean din Constanța?

-În 2016, când am preluat mandatul de președinte al CJC, situația acelui fost spital era nefericită. Am preluat un imobil care avea probleme de mai mulți ani și ne dorim să îl reabilităm. Clădirile se află în conservare, nefolosite. Conform rapoartelor întocmite de specialiști acreditați, construcțiile prezintă risc major de prăbușire, iar pe 23 septembrie 2019 s-a semnat un contract pentru demolarea a 8 corpuri. Dar pentru a ajunge în punctul efectiv al desființării corpurilor de clădiri trebuie urmați pașii prevăzuți de legislație.

Citeşte şi:

Ziua muncește pe șantierul Catedralei Mântuirii Neamului, noaptea se roagă să nu fie evacuat dintr-un subsol: „De Crăciun mă tem că o să-mi iau strada înapoi”

Copilul care a văzut, pe geamul de la baie, cum i-a fost ucis tatăl, în Revoluția de la Timișoara: „Am coborât plângând: tăticul meu, tăticul meu!”

O avocată româncă din Philadelphia apără drepturile imigranților în America lui Trump: ”Mexicanii îmi amintesc de români, de fratele meu care muncește pe șantierul naval din Genova”

GSP.RO Gigi Becali ia în calcul să plece definitiv din România, împreună cu familia: ”Îmi iau cetăţenie în altă ţară”

HOROSCOP Horoscop 19 decembrie 2019. Săgetătorii pot avea parte de probleme, asociate cu finanțele